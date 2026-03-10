Universal dio luz verde a una película biográfica sobre los orígenes de Bon Jovi + Seguir en









La película se centrará en los años de formación y los pasos para llegar al punto en el que los himnos de rock de la banda llenaron estadios de todo el mundo.

La historia de los oriundos de Nueva Jersey llegará a la gran pantalla.

Universal Pictures está preparando una película biográfica sobre los años de formación de Bon Jovi, el cuarteto que surgió de sus humildes orígenes en Nueva Jersey para vender más de 130 millones de álbumes y ganarse un lugar en el Salón de la Fama del Rock & Roll y el Salón de la Fama de los Compositores.

El estudio que realizó las películas biográficas musicales basadas en hechos reales Straight Outta Compton y 8 Mile ha invertido en un paquete que contará con la participación del líder Jon Bon Jovi y acceso a la biblioteca musical de la banda.

Cómo será la película biográfica sobre Bon Jovi Cody Brotter será el guionista. El guionista reescribió el thriller sobre criptomonedas Killing Satoshi para Doug Liman y otra película biográfica con temática musical para Mike Judge. Su trabajo también incluye The Dukes of Oxy para MGM, Ron Ziegler para Amy Pascal y Chasing Phil para Team Downey.

La película será producida por Kevin J. Walsh (The Instigators y Manchester By The Sea) y Gotham Chopra, cuya compañía Religion of Sports produjo Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story. Chopra dirigió los cuatro episodios de la serie documental de Hulu de 2024 sobre la banda, realizada con acceso completo a los miembros de la banda, coincidiendo con el 40.º aniversario de Bon Jovi .

Las películas biográficas centradas en la música han sido enormemente populares en taquilla, con éxitos recientes que incluyen Bohemian Rhapsody, Elvis y Bob Marley: One Love. No todas las películas inspiradas en músicos han conectado, con Springsteen: Deliver Me From Nowhere y Back to Black de Amy Winehouse entre los fracasos recientes.

