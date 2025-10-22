Bon Jovi esta de regreso. La icónica banda de rock ha anunciado el Forever Tour, que marca el regreso a las giras después de que la cirugía de cuerdas vocales a la que se sometió su vocalista Jon Bon Jovi en 2022 le impidiera realizar presentaciones en vivo con frecuencia.
Bon Jovi anunció su regreso a los escenarios en 2026 con una gira por Estados Unidos y Reino Unido
La banda regresa a las giras tras la cirugía de cuerdas vocales a la que se sometió su vocalista Jon Bon Jovi en 2022.
-
Rosalía podría recibir una multa de hasta 600 mil euros tras realizar un evento en Madrid sin permiso
-
Gibson celebra los 40 años de "Volver al Futuro" con una colección especial de guitarras
La gira, producida por Live Nation, comenzará en julio de 2026 con cuatro fechas en el Madison Square Garden de Nueva York antes de dirigirse al Reino Unido e Irlanda para los primeros conciertos de Bon Jovi allí desde 2019, incluyendo uno en el estadio de Wembley de Londres.
“Este anuncio me llena de alegría: alegría por poder compartir estas noches con nuestros increíbles fans y alegría por poder estar juntos como banda”, declaró Jon Bon Jovi. “Tengo la suerte de poder ofrecer una vela al público cada noche y reflejarme en su imagen para vivir una experiencia colectiva increíble. Me siento parte del NOSOTROS de nuestros conciertos. He expresado extensamente mi gratitud, pero lo repito: estoy profundamente agradecido de que los fans y la hermandad de esta banda hayan sido pacientes y me hayan dado el tiempo necesario para recuperarme y prepararme para la gira. ¡Estoy listo y emocionado!”
Fechas del Forever Tour:
- Martes 7 de julio — Nueva York, Madison Square Garden
- Jueves 9 de julio — Nueva York, Madison Square Garden
- Domingo 12 de julio — Nueva York, Madison Square Garden
- Martes 14 de julio — Nueva York, Madison Square Garden
- Viernes 28 de agosto — Edimburgo, Reino Unido, Scottish Gas Murrayfield Stadium
- Domingo 30 de agosto — Dublín, Irlanda, Croke Park
- Viernes 4 de septiembre — Londres, Reino Unido, Estadio de Wembley
Nuevo lanzamiento de Bon Jovi
Bon Jovi lanzará la “Edición Legendaria” de su 16º álbum de estudio “Forever” el viernes, con canciones reimaginadas por algunos de los mejores artistas de la actualidad, incluidos Bruce Springsteen, Lainey Wilson, Jelly Roll, Jason Isbell, Carin Leon, Joe Elliott, Robbie Williams, Avril Lavigne y más
- Temas
- Música
- Reino Unido
- Estados Unidos
Dejá tu comentario