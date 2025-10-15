El uso de capacidad instalada por parte de la industria manufacturera volvió a ubicarse por debajo del 60% en agosto. Pese a la mejora mensual en la producción, el sector sigue sin levantar cabeza y es uno de los más afectados desde que Javier Milei es presidente.
La industria no arranca: el uso de capacidad instalada acumuló en agosto nueve meses por debajo del 60%
El sector no logra salir de la crisis, pese a que tuvo una tenue mejora mensual en su producción. En términos anuales, la metalmecánica fue la división más perjudicada.
-
La economía de PBA cayó 1,8% en el tercer trimestre, pese al rebote de septiembre: ¿qué se proyecta a nivel nacional?
-
Industriales del norte advierten sobre un escenario de recesión y desempleo por goteo
El INDEC informó este miércoles que la utilización de capacidad instalada fue del 59,4% en el mes en cuestión. De este modo, la cifra acumuló nueve meses detrás del 60%.
Vale recordar que el organismo había publicado la semana pasada que el Índice de Producción Industrial (IPI) se incrementó en agosto un 0,6% respecto de julio, aunque en términos interanuales cayó 4,4%. Sucedió en un contexto de altas tasas de interés, que ligeramente fueron cediendo hacia fin de mes, y crecientes tensiones políticas.
En ese marco, el uso de capacidad instalada cedió en casi dos puntos porcentuales versus agosto de 2024, cuando había sido del 61,2%. La principal incidencia negativa se observó en la metalmecánica, como consecuencia de los retrocesos en la fabricación de maquinaria agrícola, electrodomésticos y productos de metal.
Noticia en desarrollo.-
Dejá tu comentario