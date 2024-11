Viola Davis recibirá el premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro 2025

Davis ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto y un Globo de Oro por Fences de 2016 y tiene otras tres nominaciones en su carrera: mejor actriz por Ma Rainey's Black Bottom (2020) y The Help (2011) y mejor actriz de reparto por Doubt (2009). También tiene otras seis nominaciones al Globo de Oro, la más reciente por The Woman King de 2022.

La extensa trayectoria de Viola Davis

La larga lista de créditos de Davis en la pantalla grande también incluye Los juegos del hambre: La balada de los pájaros cantores y las serpientes, Air, El escuadrón suicida, Widows, La desaparición de Eleanor Rigby y Solaris. También ha hecho muchos trabajos para televisión, incluido el papel principal en How to Get Away with Murder, junto con Peacemaker, Estados Unidos de Tara y una aparición regular en la serie City of Angels de CBS.