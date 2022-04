Marcela Coronel cargó contra Viviana Canosa: "Nunca se manejó con la verdad"

Y en cuanto a las razones, remarcó: “Primero, que no tengo nada que ver con ella. Ahora se le sumó lo ideológico que me parece terrible. Pero, sacándose eso, no tengo que ver en cuanto a que me parece que es una persona que nunca se manejó con la verdad”.

“Siempre buscó mostrar algo que no era, tratar de aparentar algo que no era, y es muy difícil una comunicación y un vínculo con alguien que no acepta quién es”, cerró Marcela, sin filtro.

En el mismo programa Marcela Tauro se refirió a su relación con la conductora de "Viviana con Vos" señaló: “No teníamos onda. Y estaba todo el tiempo tratando de disimular eso, porque si no Liliana Parodi [la entonces gerenta de programación de América] me mataba. Trataba de hacer equilibrio con todo ese malestar, hasta que un día me di cuenta de que no daba para más. Renuncié varias veces puertas para adentro”.

Yanina Latorre, que también trabajó con la locutora expresó que tampoco volvería a hacerlo. “Yo trabajé con Canosa y la pasé bien hasta que me echó”, recordó el conductor del ciclo, Ángel De Brito. “Es que creo que ella se lleva mejor con los hombres al aire”, respondió Latorre.