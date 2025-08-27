Vuelve la comedia romántica que arrasó en Netflix: cuándo se estrena la segunda temporada de "Nadie quiere esto"

Protagonizada por Adam Brody y Kristen Bell, la serie fue furor y se mantuvo seis semanas en el Top 10 de lo más visto en la app de streaming.

La serie retoma la historia de Joanne y Noah con nuevos personajes y situaciones cómicas que prometen enganchar a hasta el último minuto.

La espera finalmente llegó a su fin: Netflix confirmó que la segunda temporada de "Nadie quiere esto" , una de las comedias más exitosas del último año, ya tiene fecha de estreno . El anuncio, realizado durante el evento FYSEE L.A. en Los Ángeles, encendió la expectativa de los fanáticos de la serie, quienes ya cuentan los días para volver a seguir la historia de Joanne y Noah.

La propuesta logró destacarse por su frescura dentro del género romántico en la plataforma de streaming, permaneciendo seis semanas en el Top 10 de lo más visto en más de 89 países, incluyendo Argentina. Su combinación de humor, sensibilidad y enfoque semiautobiográfico de su creadora Erin Foster, le permitió atraer a una audiencia global y consolidar a Kristen Bell y Adam Brody como protagonistas de una historia que desafía las convenciones culturales y religiosas en torno a las relaciones amorosas.

En esta nueva entrega, que llegará el próximo 23 de octubre de 2025 , la app apuesta por un regreso que no solo mantiene al elenco central, sino que también incorpora nuevas caras de renombre, como Stephanie Faracy, Michael Hitchcock y Leighton Meester , prometiendo capítulos cargados de giros inesperados, conflictos familiares y momentos entrañables que continuarán explorando los desafíos de una pareja fuera de lo común .

¿De qué trata "Nadie quiere esto"?

La serie sigue la historia de Joanne, una presentadora de pódcast agnóstica, y Noah, un rabino poco convencional, quienes se conocen en una fiesta y deciden iniciar una relación que desafía las expectativas de sus familias y amigos, e incluso las normas sociales establecidas. Así, la producción explora cómo estos dos mundos chocan y se mezclan, mostrando los desafíos de mantener un romance entre personas con creencias y estilos de vida muy diferentes.

andie quiere esto2

De esta manera, se centra en el desarrollo de su vínculo, los malentendidos que surgen por sus contrastes culturales y religiosas, y la manera en que nuestra protagonista intenta equilibrar su vida profesional con la dinámica inesperada de este vínculo.

Entre humor, momentos de ternura y situaciones incómodas, la apuesta aborda temas como la aceptación, la convivencia y los prejuicios; mientras que, los personajes secundarios, como Morgan, Sasha, Esther y Rebecca, aportan consejos y toques de comedia que enriquecen la trama y te mantienen enganchado hasta el último minuto.

Reparto de "Nadie quiere esto"