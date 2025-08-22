La China Suárez negó estar embarazada y apuntó contra Wanda Nara







La actriz respondió a los dichos de la conductora y empresaria sobre su supuesta paternidad con Mauro Icardi.

Un nuevo capítulo en la novela entre Wanda Nara, Icardi y la China Suárez.

Luego de las explosivas declaraciones de Wanda Nara, que insinuaban un supuesto embarazo, la China Suárez rompió el silencio. En comunicación directa con Luis Ventura, la actriz desmintió categóricamente la versión y aclaró su situación personal con Mauro Icardi.

“No solo que no estoy embarazada, sino que tampoco está en nuestros planes inmediatos”, afirmó la China Suárez al ser consultada por Ventura.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre la China Suárez? Durante su regreso a la Argentina tras varios días en Estados Unidos Wanda Nara acaparó todos los flashes y dejó declaraciones en torno a la China Suárez y la posibilidad de que esté embarazada.

Al ser consultada sobre la situación con su expareja, Nara no dudó en lanzar declaraciones certeras. “Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él”, soltó, dejando entrever que podría haber un embarazo y que la información vino de boca de Icardi. Como era de esperarse, el comentario encendió las redes y despertó la curiosidad general.

Wanda-Nara-Mauro-Icardi-China-Suárez La China Suárez cruzó a Wanda por sus dichos sobre un presunto embarazo. “No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar. No tengo por qué contárselo a mis hijos, ellos tienen las vías desbloqueadas para hablar en cualquier momento”, aseguró respecto al supuesto embarazo de la actriz.

Momentos más tarde, con la voz quebrada y a las afueras del aeropuerto, Wanda quiso dejarle un mensaje a la China: “Con una mano en el corazón, en un momento me da lástima porque todo lo que va a vivir y muestra, no es real. Como mujer, soy empática y me compadezco, pero ojalá alguna ex lo hubiese hecho conmigo, nadie me anticipó nada. Creo que es una víctima, no sé, el tiempo lo dirá y no puedo hacer acusaciones para después tener problemas”.