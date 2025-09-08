Mauro Icardi se borró los grandes tatuajes de Wanda Nara: China Suárez lo mostró en redes sociales

El futbolista del Galatasaray eliminó el rostro de su exesposa de su antebrazo, entre otros diseños.

Icardi subió una imagen con el tatuador, agradeciéndole por su trabajo: “Entre luces turcas y nuevos trazos con un gran amigo, Artur Holykoi”.

Mauro Icardi tapó por completo los tatuajes que le tenía dedicados a Wanda Nara en 2013 como muestra de amor. La China Suárez fue la encargada de brindar la noticia con un posteo en su cuenta de Instagram , donde se puede ver el antebrazo del futbolista de Galatasaray con un look total black.

En la mayoría de las fotos actuales, intentaba esconderlo, pero era tan grande que, inevitablemente, se veía. De lo contrario, el tatuaje con el nombre de Wanda, la imagen de la cara de la empresaria y las iniciales de su antigua pareja ahora están cubiertos con una franja negra .

Luego de este posteo, Icardi subió una imagen con el tatuador, agradeciéndole por su trabajo, con una significativa frase: “Entre luces turcas y nuevos trazos con un gran amigo, Artur Holykoi” . El periodista Facundo Ventura reveló: "Su tatuador, que vive en Canarias, viajó exclusivamente para tatuarlo",

Mauro Icardi ya se había tapado el tatuaje de Wanda Nara con Photoshop

Hace unos días durante una sesión de fotos para la UEFA Champions League, Mauro Icardi subió las imágenes a su Instagram y en ellas, se encontraba sin los tatuajes dedicados a Wanda Nara. Debido a esto, se desató una ola de comentarios en redes sociales.

Los usuarios debatieron si el futbolista había optado por borrar el tatuaje de manera definitiva, si solo lo había editado digitalmente o si simplemente lo tapó durante la sesión.

posteo de icardi Posteo de Mauro Icardi en su Instagram tras su sesión de fotos para UEFA Champions League.

En definitiva, ya se cubrió todos los tatuajes que tenía por su exesposa. Sin embargo, Suárez ya bromeó con que Icardi ya la tenía tatuada en su espalda desde hace varios años, ya que tiene la cara de una mujer en su piel, que no es Nara, pero que es muy parecida a su nueva novia. Según la actriz, él ya la había manifestado en el pasado.