MasterChef Celebrity: confirmados uno por uno los participantes de la edición 2025

A pesar del misterio que el canal buscaba generar con su lanzamiento, la lista de los famosos que formarán parte de la nueva edición se había filtrado en la previa.

Tras las filtraciones que se dieron hace unos días, Vero Lozano y Wanda Nara encabezaron el jueves por la noche el programa "Se encienden las hornallas", donde se revelaron los nombres de los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity .

El reality salió al aire tras el duelo entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

Mujeres:

Susana Rocasalvo, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva, Julia Calvo, Marisa "Marixa Balli" Caballi, Romina "Momi" Giardina, Sofía "La Reini" Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes.

Con este anuncio, la nueva edición de MasterChef Celebrity comienza a calentar motores. Wanda Nara volverá a ponerse al frente del ciclo, mientras que Lozano sumará su carisma para presentar a quienes buscarán conquistar al jurado con creatividad, técnica y sabor.