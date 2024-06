Wanda Nara sorprendió en redes al compartir imágenes sobre su tratamiento contra la leucemia

En el vídeo compartido por la conductora se llega a escuchar el diálogo con la mujer que la atiende en el centro de salud. "Porque no me quisiste acompañar tenemos que hacer todo esto hoy", decía la extraccionista fingiendo un tono de reto mientras acomoda sobre la mesa los frascos transparentes para la extracción de sangre.

Ante la queja de Nara, la extraccionista aclaró: “Es lo mismo que la otra vez. Igual”. Sin embargo, al ver la cantidad de frasquitos sobre la mesa, Wanda se espantó: “¡Tanto no era la otra vez!”. “¿Por qué tenés miedo? No pasa nada”, intentó calmarla la mujer.

Wanda Nara reveló detalles del día que se enteró que tenía leucemia

La empresaria estuvo en el programa de streaming "Olga" junto a su marido Mauro Icardi y reveló detalles sobre los primeros días que se enteró que tenía leucemia.

Cuando fue diagnosticada en 2023, la conductora debió suspender un viaje a Europa y a someterse a una serie de exámenes clínicos exhaustivos. “Lo que comenzaron siendo exámenes de rutina, se convirtieron en una batería de análisis minuciosos y detallados”, comentó en su momento.

Asimismo detalló cómo fue el momento al enterarse de su diagnóstico: “Prendí la tele y ahí Lanata decía que tenía leucemia, pero en la clínica no me decían nada. Si me daban a elegir, yo hubiese preferido no decirlo”, aseguró la conductora, quien debió sentarse con sus hijos a explicarle la situación.

En cuanto a la reacción de Icardi ante la noticia reveló que lo encontraba buscando curas en Internet durante la madrugada. "Era todo un delirio. Me quería llevar a las Islas Caimán, no sé a dónde. Yo decía ‘Ay! Dios! es mejor que me muera ya o no sé'. Era todo un drama. Ahora me río pero la pasamos horrible", relató. En la actualidad, continúa haciéndose análisis para los controles.