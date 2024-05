Telefe decidió no renovarle a una exitosa conductora: "Me dolió"

Qué dijo Paula Chaves sobre su ausencia en Bake Off 2024

En medio de la polémica, la exconductora del reality salió a hablar del asunto. En una entrevista con LAM Paula Chávez confesó sus sensaciones luego de que Telefe le baje el pulgar para la conducción de la nueva edición de Bake Off: "Me dolió. Quise usar otra palabra porque me duele, pero también entiendo la situación. 'Me dolió' parece que es desde un lado de enojo pero no estoy enojada ni mucho menos. Es un proyecto que hice tanto tiempo, me encantó hacer y marcó un montón en mi vida y carrera".

Asimismo, Chávez destacó su agradecimiento con el canal: "Voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio, pero obviamente es triste. Entiendo la situación del canal, que ya tenía contratada a una producción, a una conductora, que iban a hacer un formato que no se pudo como MasterChef y terminan haciendo Bake Off con todo el equipo contratado. Es lógico, laburo hace muchos años en esto".

"Yo creo que lo hice bien, la pasé muy bien haciéndolo y me divertí. Siempre fueron palabras lindas tanto del canal como la gente y los medio así que yo soy la que puedo decir si no estoy porque no gustó mi trabajo o por esto de que hay cosas contratadas", cerró la modelo.

Ahora, solo resta saber los detalles de la nueva edición del reality pastelero más famoso.