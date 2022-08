The Flash: las tres alternativas que maneja Warner Bros. por la situación de Ezra Miller

El lunes, el actor fue acusado de un delito grave de robo y el miércoles, Rolling Stone informó que el departamento de servicios infantiles de Vermont está tratando de localizar a una madre y tres niños que supuestamente residían en la granja de Miller en el estado.

Los tres escenarios posibles que prepara Warner Bros. para The Flash de Ezra Miller

En primer lugar, Warner ha recibido indicaciones de que Miller, de 29 años, cuya madre ha acompañado al actor en los últimos días, buscará ayuda profesional tras regresar a su granja de Vermont. Si esa ayuda sucede, Miller, podría dar una entrevista en algún momento explicando su comportamiento errático en los últimos años. El actor podría hacer publicidad limitada para The Flash, y la película se estrenaría en los cines según lo planeado.

El segundo escenario: incluso si Miller no pide ayuda, Warner podría estrenar la película. Pero no espera que Miller desempeñe un papel destacado en términos de marketing y publicidad. Miller tampoco sería The Flash en el futuro, ya que el papel se reformularía.

El tercer caso: si las cosas van de mal en peor, y la situación con Miller se deteriora. Esto haría que Warner desechara la película por completo, ya que no se podría volver a filmar con un actor diferente. Miller interpreta varios personajes y está en casi todas las escenas. Desechar una película de 200 millones de dólares sería un movimiento sin precedentes.

Batman The Flash.jpeg

Todo esto se produce en medio de cambios en Warner. A principios de este mes, el nuevo CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, sorprendió a Hollywood cuando dejó de lado a Batgirl, una película de 90 millones de dólares realizada para HBO Max. A diferencia de The Flash, no hubo controversia individual involucrada; más bien, Zaslav optó por reducir los impuestos sobre el proyecto y dejar de hacer películas en streaming para DC.

The Flash, una película conflictiva

Miller fue elegido como The Flash en 2014, el mismo año en que se anunció una película en solitario del corredor escarlata. El proceso de desarrollo ha sido largo, con múltiples directores yendo y viniendo a lo largo de los años hasta que el argentino Andy Muschietti finalmente hizo despegar el proyecto. La película también está protagonizada por Michael Keaton, que regresa como Batman por primera vez en 30 años, y Ben Affleck como una versión diferente de Batman.

Miller comenzó su tiempo como The Flash con cameos en Batman v Superman: Dawn of Justice y Suicide Squad, ambos lanzadas en 2016, antes de tener un papel principal en Justice League un año después.

The Flash es una película clave para Warner, ya que se espera que marque un nuevo rumbo para el Universo Extendido de DC. La película ha estado funcionando bien según las primeras proyecciones de prueba, incluso cuando los problemas legales de Miller continúan aumentando.