Wes Anderson será homenajeado en el Festival de Cine de Venecia

Wes Anderson será homenajeado en el 80º Festival de Cine de Venecia , que se realizará del 30 de agosto al 9 de septiembre. El director estadounidense recibirá el Cartier Glory to the Filmmaker Award, que se otorga a “una personalidad que haya hecho una contribución particularmente original a la industria cinematográfica contemporánea”.

Wes Anderson honrado en Venecia

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 1 de septiembre en el Palazzo del Cinema, antes de la proyección de su última película, The Wonderful Story of Henry Sugar, protagonizada por Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley y Richard Ayoade. La película de 40 minutos se estrena en la sección Fuera de Competición del festival.

En la película de Netflix, adaptada de la historia de Roald Dahl, un hombre rico se entera de un gurú que puede ver sin usar los ojos. Se propone dominar la habilidad para hacer trampa en el juego.

Las películas de Anderson incluyen The Royal Tenenbaums, Grand Budapest Hotel, The French Dispatch y Asteroid City, así como Rushmore, The Life Aquatic With Steve Zissou, The Darjeeling Limited, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom e Isle of Dogs.