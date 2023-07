Los argentinos Santiago Mitre y Laura Citarella serán jurados en el Festival de Venecia

Lo presidirá Damien Chazelle, que en 2016 estrenó "La La Land", y estará acompañado por la neozelandesa, Jane Campion, que en 2021 se llevó el León de Plata por "El poder del perro", y Mitre, que el año pasado compitió con "Argentina, 1985". También serán parte del jurado el irlandés, Martin McDonagh, autor de "Los espíritus de la isla", y la triunfadora de la pasada edición, Laura Poitras, León de Oro por "All the Beauty and the Bloodshed".