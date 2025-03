Will Smith lanza "Based on a True Story", su primer disco en 20 años

Smith se había anticipado al nuevo álbum con los sencillos "Beautiful Scars" con Big Sean, "First Love", "You Can Make It", "Tantrum" y "Work of Art".

Smith se había anticipado al nuevo álbum con los sencillos "Beautiful Scars" con Big Sean, "First Love", "You Can Make It", "Tantrum" y "Work of Art". El álbum llega hace casi exactamente 20 años, justo el día en que Smith lanzó su último álbum, Lost and Found. "Based on a True Story" reunió a Smith con DJ Jazzy Jeff y también incluye colaboraciones con Teyana Taylor, Joyner Lucas y el hijo de Smith, Jaden Smith. Smith firmó un acuerdo de distribución con el sello independiente Slang Records para el proyecto.