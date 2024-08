Willy Quiroga de Vox Dei anunció su retiro de los escenarios por problemas de salud

“Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda ”, comenzó diciendo.

También aclaró que se presentara en dos eventos más, pero que no actuará. “Hay dos lugares que tengo que ir sí o sí. Aunque no voy a tocar, voy a estar sentado ahí en el escenario, que son San Juan y Mendoza. Me van a entregar un reconocimiento que yo creo que me lo merezco”, señaló.

A modo de cierre, lamentó tener que bajarse de los escenarios, pero agradeció por todo el tiempo compartido. “Estas son noticias que uno no quiere dar nunca, pero suceden y quiero agradecerles por tanto amor, cariño y reconocimiento a todos los que me han apoyado. Amigos y fans de las redes, un abrazo muy grande para ustedes, un saludo”, concluyó.

El video de la despedida de Willy Quiroga de los escenarios