Por qué es tan común la gripe en invierno y por qué hay tantos casos en Argentina

Las bajas temperaturas modifican hábitos cotidianos y generan un escenario propicio para la circulación de distintos virus respiratorios.

Llega el invierno y desembarca la gripe: por qué hay tantos casos

Con la llegada de los meses más fríos, las consultas médicas por cuadros respiratorios comienzan a multiplicarse en todo el país. Tos, fiebre, congestión nasal y malestar general aparecen con frecuencia en hogares, escuelas y lugares de trabajo, generando una sensación compartida y se multiplican los casos de personas con gripe .

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Aunque muchas personas asocian la enfermedad directamente con el frío, la explicación es más compleja. La gripe es una infección viral causada por los virus influenza , que encuentran durante esta época del año condiciones favorables para propagarse con mayor facilidad entre la población.

En Argentina, el aumento de casos suele coincidir con el otoño avanzado y el invierno. Cada temporada presenta particularidades y la intensidad de la circulación viral puede variar según distintos factores sanitarios, ambientales y sociales .

Aun así, existen razones bien identificadas que ayudan a entender por qué esta enfermedad se vuelve tan frecuente durante estos meses.

gripe H3N2

Por qué hay más gripe en invierno

Los especialistas coinciden en que el frío por sí solo no provoca gripe. El problema radica en una combinación de factores que favorecen la transmisión de los virus respiratorios. Durante el invierno, las personas pasan más tiempo en espacios cerrados y con poca ventilación, una situación que facilita la circulación de partículas virales entre quienes comparten un ambiente.

Oficinas, aulas, medios de transporte y reuniones familiares suelen convertirse en escenarios donde el contagio puede producirse con mayor facilidad.

A esto se suma que los virus influenza presentan una mejor supervivencia en condiciones de bajas temperaturas y menor humedad ambiental. Algunas investigaciones indican que estas características permiten que las partículas virales permanezcan activas durante más tiempo fuera del organismo.

gripe Freepik

Otro aspecto relevante es que el aire frío puede afectar algunos mecanismos naturales de defensa del aparato respiratorio. La nariz y las vías aéreas cuentan con barreras que ayudan a bloquear microorganismos, pero ciertos estudios sugieren que estas respuestas pueden verse disminuidas cuando las temperaturas descienden considerablemente.

Además, el invierno coincide con la circulación de otros virus respiratorios, como los que provocan resfríos comunes, bronquiolitis o algunas neumonías. Esto genera una mayor presión sobre el sistema sanitario y explica por qué muchas personas perciben un aumento generalizado de enfermedades respiratorias durante esta época.

Síntomas de la gripe

La gripe suele aparecer de manera repentina y con síntomas más intensos que los de un resfrío común.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

Fiebre elevada

Dolor muscular

Cansancio marcado

Dolor de cabeza

Tos seca

Dolor de garganta

Congestión nasal

Escalofríos

Pérdida del apetito

gripe Freepik

Mientras que un resfrío suele desarrollarse de forma gradual y generalmente afecta las vías respiratorias superiores, la gripe puede generar una sensación de agotamiento importante durante varios días. En algunos grupos de riesgo, como adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, las complicaciones pueden ser más serias y derivar en cuadros respiratorios de mayor gravedad.

Tratamientos y modos de prevención

Tratamientos

No existe una cura inmediata para la gripe. En la mayoría de los casos, el tratamiento apunta a aliviar los síntomas mientras el organismo combate la infección.

Las recomendaciones habituales incluyen reposo adecuado, buena hidratación y control de la fiebre mediante medicamentos indicados por profesionales de la salud. También resulta aconsejable evitar actividades exigentes durante los primeros días de la enfermedad.

Los antibióticos no son efectivos contra la gripe porque se trata de una infección viral. Su administración sólo corresponde cuando existe una infección bacteriana asociada y bajo indicación médica. Cuando aparecen síntomas intensos, dificultades respiratorias o signos de empeoramiento, la consulta médica resulta fundamental para determinar la conducta adecuada.

fiebre fiaca sueño Pexels

Prevención

La herramienta preventiva más importante sigue siendo la vacunación antigripal anual, especialmente en los grupos considerados prioritarios por las autoridades sanitarias.

La vacuna se actualiza periódicamente para adaptarse a las variantes virales con mayor circulación prevista para cada temporada. Aunque no elimina completamente la posibilidad de contagio, contribuye a reducir el riesgo de cuadros graves, internaciones y complicaciones.

Otras medidas recomendadas incluyen:

Mantener una ventilación frecuente de los ambientes

Lavarse las manos regularmente con agua y jabón

Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar

Evitar compartir objetos de uso personal

Permanecer en el hogar cuando se presentan síntomas compatibles con gripe

La circulación viral durante el invierno es un fenómeno habitual y difícil de eliminar por completo. Sin embargo, la combinación de vacunación, hábitos de higiene y atención temprana de los síntomas continúa siendo la estrategia más efectiva para atravesar la temporada con menor riesgo y reducir la transmisión comunitaria.