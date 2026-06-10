Viruela del mono en la Argentina: confirmaron tres nuevos contagios y ya son 11 los casos detectados en 2026

Las cifras fueron difundidas por el Boletín Epidemiológico Nacional. La mayoría de los afectados tienen lugar en CABA.

La vigilancia epidemiológica registró un nuevo incremento de casos de Mpox en la Argentina. De acuerdo con los datos más recientes difundidos por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) , durante la semana epidemiológica 20 se confirmaron tres nuevos contagios , por lo que el total acumulado en lo que va de 2026 ascendió a 11.

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Dos de los nuevos pacientes presentaron antecedentes de viaje a Brasil , mientras que el tercero no registró viajes recientes ni contacto con personas provenientes del exterior, una situación que mantiene bajo observación a las autoridades sanitarias .

El informe indicó que de los 11 contagios confirmados este año, nueve correspondieron a residentes de la Ciudad de Buenos Aires , mientras que uno se detectó en Córdoba y otro en Río Negro , este último asociado a un viaje previo a Chile .

Pese a la aparición de nuevos casos, las cifras actuales continúan muy por debajo de las registradas durante los años de mayor circulación del virus.

La mayoría de los contagios se detectaron en CABA.

Según los datos oficiales, en 2022, considerado el año epidémico de la enfermedad, se notificaron 1.024 casos confirmados. Posteriormente, durante 2023, la cifra descendió a 124 contagios, mientras que en 2024 se registraron 107 casos, concentrados principalmente durante el segundo semestre.

Por su parte, durante 2025 se confirmaron 157 infecciones, un número superior al año anterior, aunque muy distante de los niveles alcanzados durante el brote inicial.

Características de los pacientes afectados

La caracterización epidemiológica permitió establecer que 10 de los 11 casos confirmados correspondieron a personas de sexo masculino, mientras que uno se registró en una mujer. Todos los pacientes afectados tuvieron entre 21 y 43 años.

Además, entre aquellos casos donde se contó con información epidemiológica completa, el antecedente predominante estuvo vinculado a relaciones sexuales entre hombres y a contactos con parejas nuevas o múltiples, un patrón que coincide con el observado en otros países desde la reaparición internacional de la enfermedad.

Detectaron distintos clados del virus

Las tareas de vigilancia genómica permitieron identificar la circulación de diferentes variantes virales dentro del territorio nacional.

De los casos detectados durante este año, seis correspondieron al clado II, mientras que los cinco restantes fueron clasificados como clado I.

El informe recordó además que en marzo pasado se confirmó en la Ciudad de Buenos Aires el primer caso argentino del clado Ib, una variante que los especialistas asocian con una mayor gravedad clínica en comparación con otros linajes previamente identificados.

La detección de estas variantes es considerada clave para monitorear la evolución de la enfermedad y evaluar posibles cambios en los patrones de transmisión.

viruela mono.jfif Gran parte de los casos fueron detectados en Brasil. Archivo

Si bien el Ministerio de Salud señaló que la situación epidemiológica permanece estable y dentro de los parámetros previstos para esta etapa del año, insistió en la necesidad de sostener una vigilancia activa en todo el país.

Las autoridades sanitarias recomendaron a los equipos médicos mantener una elevada sospecha clínica frente a pacientes que presenten síntomas compatibles con la enfermedad para facilitar una identificación rápida de los casos.

Las medidas para evitar la propagación del virus

El documento destacó que la estrategia más efectiva para interrumpir la cadena de transmisión continúa siendo la detección temprana de los contagios, el aislamiento de los pacientes y el seguimiento de los contactos estrechos.

Asimismo, recordó que todos los casos sospechosos deben ser notificados de manera nominal e inmediata al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) dentro de las primeras 24 horas.

Las muestras obtenidas también deben ser derivadas al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS), organismo encargado de realizar la caracterización genómica correspondiente para monitorear la circulación de las distintas variantes del virus.

Aunque el número de contagios continúa siendo reducido en comparación con años anteriores, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de mantener los mecanismos de vigilancia para detectar oportunamente cualquier cambio en la dinámica de transmisión de la enfermedad.