"Ya cumplió su tiempo": el Indio Solari reveló que no tocará más en vivo

Las declaraciones del Indio Solari

"El Parkinson me maltrata menos que a otra gente. Uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando. Desgraciadamente para mí, para mi gusto, va a progresando el amigo", explicó el músico.

Al respecto, el ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dijo que "es lo que hay y hay que presentarle batalla". "En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar, no me está permitiendo estar en mi mejor versión", aclaró.

Acto seguido, habló de la posibilidad de volver a presentarse en vivo junto a su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: "Me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal. No quiero ser un artista que está peleando ahí, en el escenario. Ya el Indio cumplió su tiempo".

Posteriormente, aseguró que "El Mister" -tal como se refiere a sí mismo- "no tiene vocación de directo", sino que "tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera".

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

“Esto ya lo tengo decidido desde hace mucho tiempo. Les regalo la banda y la marca a Los Fundamentalistas porque se comportaron conmigo con mucho entusiasmo y emoción durante los 15 años que estuvimos juntos. Hacía rato que ya sabía que cuando me llegara el asunto de viejo, de artista jovato, no quería que estuviera ahí arriba el Indio. Ya lo tengo preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario”, agregó.

los fundamentalistas.jpg KVK Fotos

Vale recordar que el último show del Indio Solari fue en marzo de 2017, en Olavarría. Esa noche murieron dos personas, y desde entonces el cantante no volvió a tocar en vivo. El combo de su enfermedad, sumado a lo masivo del fenómeno terminaron por licuar esa posibilidad.

Actualmente, Solari trabaja en el estudio con sus proyectos solistas: El Míster y los Marsupiales Extintos y El Cantante Tímido.