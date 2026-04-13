"Yo, Narciso", la película protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro presentó su primer adelanto + Seguir en









Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Andy Chango, Eleonora Wexler y Camila Peralta completan el elenco que cuenta con la participación especial de Moria Casán.

Natalia Oreiro y Adrián Suar protagonizan una nueva comedia de enredos.

Yo, Narciso, la nueva película protagonizada y dirigida por Adrián Suar y Natalia Oreiro presenta sus primeras imágenes. El film dirigido por Suar llegará a los cines en agosto de 2026. Este primer adelanto marca el regreso de una dupla que conquistó al público hace más de una década y que ahora se une por primera vez en la pantalla grande.

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Después del éxito de 30 noches con mi ex y MazelTov, la nueva película propone una mirada irónica y entrañable sobre el narcisismo moderno —ese reflejo que atraviesa las relaciones, las redes y la forma en que nos mostramos y nos amamos—. Con humor y lucidez, la historia expone el desafío de vincularse en una era donde todos buscamos ser vistos, admirados y validados, invitando al espectador tanto a reír como a reflexionar.

De qué trata Yo, Narciso Rocío Flores (Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Suar), un carismático cirujano plástico.

Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya.

Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan? Yo, narciso, es una comedia de enredos. La película satiriza la obsesión por la imagen, el ego masculino y los límites del deseo.

YO, NARCISO _ TEASER OFICIAL Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Andy Chango, Eleonora Wexler y Camila Peralta completan el elenco que cuenta con la participación especial de Moria Casán. Yo, Narciso llegará a los cines en agosto de 2026.