Yuyito González contó intimidades de su encuentro con Javier Milei en el Teatro Colón y reveló: "Es buen mozo"

Embed [AHORA] "Ese palco era el que usaba Eva Perón, eh": "Yuyito" González reveló que Milei la "llamó personalmente" para invitarla al Teatro Colón, y Mirtha Legrand le advirtió que estuvo en el lugar de la exprimera dama.



@eltreceoficial https://t.co/emIbnlYbmD pic.twitter.com/AD71GB0UOi — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 28, 2024

La conversación se volvió más intensa cuando Mirtha preguntó sobre la reacción del público durante el evento: "¿Lo aplaudieron o lo silbaron? Decime la verdad". González respondió: "Lo aplaudieron mucho, un 80 por ciento de aplausos y un 20 por ciento de no aplausos. Tampoco demasiado, se notó que había una diferencia en una parte del público. Habrá gente que apoya y gente que no".

¿Hay tensión sexual?: la picante pregunta de Mirtha Legrand a Yuyito González

El momento más picante llegó cuando Legrand preguntó directamente sobre la posible tensión sexual con Milei: "¿Hay tensión sexual? ¿Te gusta el presidente?".

Y "Yuyito" confesó: "Me parece un hombre interesante, es buen mozo físicamente. De hecho, cuando hice el reportaje en el programa mío fui bastante criticada por haberle dicho `qué fachero`".

La conductora continuó con su interrogatorio: "Él estuvo con Fátima (Lórez), perdón que la nombre, pero era su novia en ese momento. ¿Te peleaste con Fátima?". Ahí Gonzalez aclaró: "No, no la conozco personalmente. La respeto mucho, me han preguntado".

Por último, la actriz y vedette repasó su vida personal, al tiempo que destacó su pasado amoroso con Guillermo Coppola y su decisión de retirarse del teatro en 2005. También hizo una fuerte confesión en vivo: "Si se concretara o no esta relación, algunos periodistas me habían preguntado si había alguna cita, me llamó, me dijo que cuando vuelva de París me invita a comer".