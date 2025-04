Zak Starkey, baterista e hijo de Ringo Starr, fue despedido de The Who tras casi 30 años con la banda

El punto de quiebre parece girar en torno al aparente descontento del líder Roger Daltrey con la interpretación de Starkey durante el concierto del mes pasado, a beneficio de Teenage Cancer Trust. Según un informe del periódico británico Metro , Daltrey, de 81 años, hizo una pausa en la última canción del grupo, "The Song Is Over", diciendo: "Para cantar esa canción necesito escuchar la tonalidad, y no puedo. Solo tengo la batería haciendo bum, bum, bum. No puedo cantar con eso. Lo siento, chicos".

Starkey, de 59 años, insinuó la decisión en una publicación de Instagram llena de juegos de palabras durante el fin de semana, en la que usó su nombre de pila en lugar del verbo "sack", jerga británica para ser despedido. En el pie de foto de él mismo con Daltrey, escribió en mayúsculas: "Hoy supe, de una fuente interna, que Toger Daktrey, cantante y principal compositor del grupo, descontento con la actuación de Zak, el baterista, en el Albert Hall hace unas semanas, lo acusará formalmente de tocar demasiado y, literalmente, va a despedirlo y traerá a un suplente de 'The Burwash Carwash Skiffle 'n' Tickle Glee Club Harmony Without Empathy Allstars'. Esto ha sido confirmado por su antiguo representante, willya youwontyouknow".

El comentario del compositor fue probablemente una indirecta a Daltrey, quien contribuyó a escribir solo unas pocas canciones a lo largo de las más de seis décadas de carrera de The Who, y Pete Townshend es famoso por haber escrito la abrumadora mayoría del material legendario de la banda.

