Fabricantes automotrices de EEUU cuestionan a Europa por posibles trabas a las pick ups de gran tamaño + Seguir en









Fabricantes norteamericanos advierten que nuevas regulaciones podrían limitar la presencia de sus modelos más icónicos en el mercado europeo.

Ford F-150, uno de los modelos afectados

La relación entre Estados Unidos y la Unión Europea suma un nuevo capítulo de tensión, esta vez en el terreno automotor. Fabricantes estadounidenses expresaron su preocupación ante posibles cambios normativos que podrían restringir la circulación de camionetas de gran porte en territorio europeo.

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Según trascendió en el Financial Times, las nuevas exigencias de seguridad y diseño que analiza Bruselas afectarían directamente a modelos emblemáticos del mercado norteamericano, como la Ford F-150, la Chevrolet Silverado y la Ram 1500.

Regulación, seguridad y comercio en disputa El eje del conflicto gira en torno a la posible actualización de normativas europeas vinculadas a seguridad vial y dimensiones vehiculares. Desde el lado estadounidense, consideran que estas medidas podrían convertirse en una barrera indirecta para el ingreso de ciertos productos.

En este contexto, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, advirtió que estas iniciativas podrían ir en contra del espíritu de los acuerdos comerciales vigentes si terminan bloqueando la comercialización de vehículos específicos.

Silverado.png Según trascendió en el Financial Times, las nuevas exigencias de seguridad y diseño que analiza Bruselas afectarían directamente a modelos emblemáticos del mercado norteamericano, como la Ford F-150, la Chevrolet Silverado y la Ram 1500. Las pick ups de gran tamaño, muy populares en el mercado norteamericano, enfrentan históricamente mayores dificultades para adaptarse a las normativas europeas, donde las ciudades, calles y regulaciones priorizan vehículos más compactos y eficientes.

El debate pone en evidencia un choque de modelos industriales y culturales: mientras en Estados Unidos estos vehículos son líderes en ventas, en Europa su presencia es limitada. Ahora, con nuevas reglas en discusión, el futuro de estos modelos en ese mercado vuelve a quedar bajo la lupa.