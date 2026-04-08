¿Cuánto podría tardar en normalizarse el tránsito por el estrecho de Ormuz tras la tregua entre Irán y EEUU? + Seguir en









El alto el fuego abre una etapa de incertidumbre y especialistas advierten que la recuperación del tránsito dependerá de las condiciones de seguridad en la zona.

La ONU busca garantizar condiciones seguras para reactivar el tránsito en el estrecho de Ormuz.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, advirtió que la normalización del tránsito en el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego entre EEUU e Irán, dependerá de la creación de un mecanismo de seguridad y podría demorar, mientras miles de buques y marinos esperan condiciones seguras para retomar la circulación.

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El titular de la OMI expresó este miércoles su "satisfacción" por la tregua en Medio Oriente, aunque dejó en claro que la reapertura del paso marítimo no garantiza una vuelta inmediata a la normalidad. “Ya estoy colaborando con las partes pertinentes para establecer un mecanismo adecuado que garantice el tránsito seguro de los buques por el estrecho de Ormuz”, afirmó.

¿De qué depende que se normalice el tránsito en Ormuz? La incertidumbre sobre los plazos para recuperar la circulación en el estrecho está directamente vinculada a la implementación de medidas concretas. La OMI ya había advertido el 19 de marzo la necesidad de crear un "corredor seguro" en el Golfo para evacuar embarcaciones que quedaron varadas en medio de la escalada del conflicto.

Ese pedido se reforzó tras una reunión de emergencia en Londres, donde el organismo condenó el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una decisión que paralizó uno de los principales corredores energéticos del mundo. Por allí circula cerca de una quinta parte de las exportaciones globales de petróleo y gas natural licuado.

Estrecho-de-Ormuz-1024x597 (1) El alto el fuego abre una ventana, pero la navegación en Ormuz sigue bajo incertidumbre. En ese contexto, Domínguez remarcó: "Por el bien de la salud y el bienestar de la gente de mar y del sector marítimo mundial, acojo con satisfacción el alto el fuego anunciado en Medio Oriente". Sin embargo, también subrayó que el desafío inmediato es operativo y logístico.

¿Cuántos barcos siguen afectados tras el cierre? Según estimaciones de la OMI, alrededor de 20.000 marinos permanecían a bordo de unos 3.200 barcos en las inmediaciones del estrecho, a la espera de condiciones seguras para navegar. La evacuación de esas embarcaciones y la reorganización del tráfico marítimo son factores que podrían extender los tiempos de normalización. “La prioridad ahora es garantizar una evacuación que salvaguarde la seguridad de la navegación”, señaló Domínguez, en referencia a la necesidad de evitar nuevos riesgos en una zona que sigue siendo sensible. buque indio en el estrecho de ormuz El impacto del cierre de Ormuz se reflejó en la suba de los precios energéticos. La casi paralización del estrecho de Ormuz, provocada por Irán en respuesta a ataques de Estados Unidos e Israel, generó además un fuerte impacto en los mercados energéticos, con subas en los precios del petróleo y el gas. Aunque el alto el fuego abre una oportunidad para reactivar el tránsito, los especialistas coinciden en que la recuperación será progresiva y dependerá de que se consoliden las condiciones de seguridad en uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo.