Donald Trump, de las amenazas al acuerdo: "EEUU colaborará con Irán para desenterrar y eliminar restos nucleares" + Seguir en









El presidente estadounidense anunció avances con Teherán y aseguró que ya hay acuerdos parciales en un plan más amplio.

Foto: White House

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país colaborará con Irán para eliminar restos nucleares enterrados y avanzar en un acuerdo más amplio, en un giro que refleja el paso de la confrontación a una etapa de negociación con avances parciales ya definidos entre ambas partes.

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A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario detalló el nuevo escenario de cooperación con Teherán. Allí sostuvo que Estados Unidos trabajará junto a Irán, al que describió como “¡un país que, según hemos determinado, ha experimentado lo que será un cambio de régimen muy productivo!”. En ese marco, aseguró que no habrá enriquecimiento de uranio y que ambas naciones intervendrán sobre material nuclear enterrado.

Embed Trump precisó que su gobierno colaborará para “desenterrar y eliminar todo el 'polvo' nuclear (de los bombarderos B-2) que se encuentra profundamente enterrado”, y remarcó que ese material “ahora se encuentra, y se ha encontrado, bajo una vigilancia por satélite muy rigurosa”. Además, subrayó que “no se ha tocado nada desde la fecha del ataque”.

En relación con el avance de las negociaciones, el presidente agregó: “Estamos negociando, y seguiremos negociando, el alivio de los aranceles y las sanciones con Irán. Muchos de los 15 puntos ya se han acordado”, lo que evidencia un progreso en el entendimiento entre ambas partes.

DONALD TRUMP MOJTABA JAMENEI Imagen generada con IA ¿Qué implica la cooperación anunciada por Trump? El anuncio representa un cambio significativo en la estrategia estadounidense hacia Irán. La posibilidad de trabajar en conjunto en la eliminación de restos nucleares marca un punto de inflexión tras semanas de tensión, en las que predominaban las amenazas y advertencias militares.

Además del aspecto técnico vinculado al material nuclear, el entendimiento incluye compromisos políticos y económicos, como la negociación para reducir sanciones y aranceles. En ese contexto, la referencia a un “cambio de régimen muy productivo” refuerza la visión de Washington sobre la evolución reciente en Irán. Uno a uno, los 10 puntos clave del acuerdo entre EEUU e Irán para desactivar el conflicto en Medio Oriente Estados Unidos e Irán avanzaron hacia un acuerdo preliminar de diez puntos que establece un alto el fuego de dos semanas condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz y al inicio de negociaciones en Pakistán, en un intento por desactivar el conflicto en Medio Oriente y abrir una vía hacia un entendimiento más amplio. El esquema presentado por Irán fija una hoja de ruta con condiciones concretas que buscan reordenar el escenario regional y avanzar hacia una desescalada del conflicto: Reapertura del estrecho de Ormuz bajo control militar iraní.

bajo control militar iraní. Tránsito marítimo coordinado con las fuerzas armadas de Irán.

Alto el fuego temporal por un período de dos semanas.

por un período de dos semanas. Fin de la guerra contra Irán y sus aliados.

Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales.

estadounidenses de todas las bases regionales. Levantamiento de sanciones primarias impuestas a Irán.

primarias impuestas a Irán. Eliminación de sanciones secundarias internacionales.

internacionales. Liberación de activos iraníes congelados en el exterior.

congelados en el exterior. Pago de una indemnización completa a Irán.

completa a Irán. Garantía de no nuevos ataques contra el territorio iraní.