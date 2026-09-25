Chile anunció nuevas bases militares en Magallanes y un plan para reforzar su presencia en el sur

El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, presentó un programa de modernización militar que incluye nuevas instalaciones, renovación de aeronaves y vehículos blindados y mayores capacidades de vigilancia. El plan apunta a fortalecer la presencia terrestre, aérea y marítima en la región.

El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros , anunció la construcción de nuevas bases militares en la Región de Magallanes , en el extremo sur del país, como parte de un amplio programa de modernización de las Fuerzas Armadas .

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El funcionario presentó la iniciativa desde la Base Aérea de Chabunco , acompañado por comandantes militares, y detalló una serie de adquisiciones destinadas a reforzar la presencia chilena en el sur y garantizar el control del espacio aéreo entre Campos de Hielo y el Polo Sur , según un informe.

“La defensa nacional no se improvisa, se planifica y se construye con años de antelación y visión de Estado”, sostuvo Barros.

El ministro descartó además que su cartera quede alcanzada por el recorte del 3% que inicialmente había sido instruido para todos los ministerios, de acuerdo con información de la agencia ANSA.

“Queremos asegurar que Chile cuente con las capacidades para resguardar su soberanía, integridad territorial y seguridad de sus habitantes”, afirmó.

La construcción de nuevas bases estará concentrada en sectores actualmente no cubiertos y formará parte de un plan estratégico que involucrará a las tres ramas de las Fuerzas Armadas y tendrá un horizonte hasta 2043.

El programa también contempla infraestructura, logística, comunicaciones y nuevas tecnologías destinadas a ampliar la capacidad operativa de Chile en el extremo austral.

La importancia estratégica de Magallanes y la Antártida

Barros destacó particularmente la ubicación de la Región de Magallanes y su relevancia para la proyección antártica del país.

“Es nuestra puerta natural hacia la Antártida y un territorio donde convergen el continente, nuestras islas, el Estrecho de Magallanes, extensos espacios marítimos, rutas internacionales… Cuando decimos que Chile es tricontinental, aquí parte el concepto”, comentó el ministro.

En ese sentido, insistió en que “la soberanía no solo se declara, se ejerce” y explicó que las inversiones forman parte de una “estrategia integral para fortalecer nuestra presencia terrestre, aérea y marítima”.

El proyecto incluye también mejoras en infraestructura y logística, una mayor proyección hacia la Antártida y el objetivo de sostener una presencia permanente del Estado chileno en la región.

Chile renovará aviones, helicópteros y vehículos blindados

Entre los principales anuncios aparece el reemplazo a corto plazo de los aviones F5 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) por aeronaves de cuarta o quinta generación.

También está prevista la renovación de los helicópteros Bell UH-1H y de la flota destinada al transporte aéreo estratégico, una función que actualmente cumplen los C-130 Hércules y que resulta fundamental para las operaciones de las bases antárticas y la respuesta ante emergencias.

Para 2027, el Gobierno chileno proyecta además incorporar cuatro aeronaves de patrullaje aéreo de largo alcance destinadas a la vigilancia naval y otras cinco naves para el servicio antártico.

En el área terrestre, las autoridades avanzarán con una actualización tecnológica de los tanques blindados Leopard 1, paralelamente a una renovación progresiva de otros equipos desplegados en la región.

Barros también anticipó inversiones en “sistemas no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras, protección de fuerza y nuevas capacidades de observación y respuesta”.

El antecedente de las fricciones con la Argentina

Los anuncios se produjeron además después de las recientes fricciones relacionadas con la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, que, según el informe de ANSA, había sido relativizada por autoridades militares y políticas argentinas antes de posteriores rectificaciones.

En ese contexto, distintas autoridades chilenas viajaron hacia el extremo sur del país. Entre ellas estuvieron el presidente José Antonio Kast y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien visitó la región esta semana junto con otros congresistas.

El Gobierno chileno enmarcó el despliegue y las nuevas inversiones dentro de una estrategia de largo plazo para ampliar sus capacidades militares y reforzar su presencia permanente en Magallanes y su proyección hacia la Antártida.