Sustentabilidad: el Gobierno actualizó los requisitos para la homologación y control de emisiones de vehículos

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes modificó los procedimientos para la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) de autos y camiones. Se aceptarán ensayos realizados en laboratorios internacionales y se fijó un nuevo derecho de tramitación para la certificación de emisiones gaseosas y sonoras.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes aprobó este jueves una resolución que actualiza la normativa para el control de emisiones de los vehículos automotores en la Argentina. La medida, publicada en el Boletín Oficial , establece nuevos procedimientos para la obtención de la Licencia para Configuración Ambiental (LCA) , incorpora estándares internacionales y fija aranceles para la tramitación de certificados de emisiones gaseosas, sonoras, electromagnéticas y de eficiencia energética.

Según la Resolución 546/202 5, se aceptarán protocolos de ensayo emitidos por laboratorios acreditados en el país y en el extranjero , incluyendo organismos de Brasil, Japón, Chile, Estados Unidos y Naciones Unidas . Además, se creó una base de datos pública con la información de las licencias otorgadas y se reorganizaron los registros para vehículos livianos, pesados y motores.

La norma también derogó resoluciones previas que habían quedado en desuso y fijó un derecho de tramitación de 940 Unidades Retributivas por cada certificación y 212 por cada extensión.

La disposición fue presentada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger , quien cuestionó: "¿Cómo podía ser que un importador, trayendo el mismo modelo de auto que otro ya había homologado e importado, tuviera que rehacer todo el trámite de la LCA desde cero?" .

SEGUIMOS FACILITANDO LA IMPORTACIÓN DE AUTOMOVILES. Hoy la Resolución 546/25, con firma del Secretario de Turismo Deportes y Medio Ambiente @danielscioli , simplificamos los requisitos asociados a la Licencia de Configuración Ambiental (LCA). La LCA es la certificación que un… pic.twitter.com/8LMfPHs83b

Conviene recordar que en junio pasado el Gobierno ya había modificado el trámite de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), uno de los requisitos necesarios para homologar vehículos en la Argentina.

Tanto esa medida como la actual se enmarcan dentro del proceso de desregulación, con el objetivo de facilitar que empresas y particulares puedan importar autos 0km al país. No obstante, persiste un obstáculo clave: la emisión del Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), un requisito cuya agilización es demandada por especialistas del sector.

Qué cambia con este anuncio

Hasta ahora, cada importador debía iniciar un trámite completo de LCA incluso si otro ya lo había realizado para el mismo modelo. Además, aunque el vehículo estuviera aprobado en países con normas más estrictas, como Estados Unidos o la Unión Europea, debía repetirse todo el proceso en laboratorios locales, lo que generaba barreras importantes, especialmente para compradores privados.

El problema era similar con la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), que garantiza que los vehículos son aptos para circular: cada importador debía tramitarla nuevamente, aun si el modelo estaba aprobado en Argentina o en otros países con requisitos superiores.