Prohíben el ingreso a las canchas a uno de los barras de Independiente detenido por los incidentes ante la U de Chile

El Ministerio de Seguridad aplicó el derecho de admisión a Federico Jiménez Argüello, acusado de participar en los graves hechos de violencia registrados en Avellaneda durante un partido de la Copa Sudamericana. También dispuso sanciones para decenas de hinchas involucrados en otros episodios.

El Ministerio de Seguridad impuso la restricción de concurrencia administrativa a nivel nacional y por tiempo indeterminado a Federico Jiménez Argüello , el primer barra de Independiente arrestado por los incidentes ocurridos el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América durante el encuentro ante Universidad de Chile por la Copa CONMEBOL Sudamericana . La medida le impide el ingreso a cualquier evento deportivo en el país.

La decisión fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1172/2025 , que fundamenta la sanción en la necesidad de “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar la reunión deportiva ” y en el objetivo de “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos”.

Los hechos, considerados de “amplia trascendencia pública” tanto en el plano nacional como internacional, dejaron heridos de distinta gravedad entre los hinchas, algunos de los cuales requirieron i nternación hospitalaria , y derivaron en la detención de cientos de simpatizantes de ambas parcialidades.

Según la investigación, los disturbios se produjeron cuando un grupo vinculado al control de la tribuna popular Norte irrumpió en la tribuna Sur Alta , donde se encontraban los hinchas visitantes, tras distraer al personal policial en el acceso principal. Esa maniobra permitió que una segunda línea de agresores avanzara sobre el sector ocupado por los simpatizantes chilenos.

La detención del barrabrava

La Unidad Fiscal de Investigación N° 4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús dispuso la captura nacional e internacional de Jiménez Argüello, quien fue localizado el 16 de septiembre en el estadio de la Asociación Deportiva Berazategui mientras intentaba ingresar para ver un partido ante Muñiz.

Su detención fue posible gracias a los controles de identidad implementados mediante el Programa Tribuna Segura, que permitió ponerlo a disposición del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda-Lanús.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad dispuso este jueves nuevas restricciones de concurrencia administrativa para hinchas identificados en otros episodios de violencia. En el marco del partido de Copa Argentina disputado el 13 de agosto entre Atlético Tucumán y Newell’s en Salta, 42 personas recibieron un año de derecho de admisión por provocar disturbios en los accesos al estadio, mientras que otras 15 quedaron inhabilitadas tras ser sorprendidas con estupefacientes en las inmediaciones, con secuestro de cannabis y cocaína por parte de las autoridades.