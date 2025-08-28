El Gobierno decretó feriado el 29 de agosto de 2025: a qué se debe







Algunos municipios bonaerenses suman un nuevo descanso al calendario de feriados 2025 por aniversarios fundacionales y celebraciones locales.

Hurlingham, Merlo, Saldungaray y La Angelita tendrán feriado este 29 de agosto por celebraciones patronales y aniversarios fundacionales. Depositphotos

En el calendario de feriados 2025 se sumó una jornada extra en varios puntos de la provincia de Buenos Aires: el viernes 29 de agosto fue declarado feriado en diferentes localidades. El motivo responde a celebraciones patronales y aniversarios fundacionales.

Estos feriados locales, si bien no aplican en todo el territorio, impactan en el funcionamiento de bancos, escuelas y servicios administrativos de los municipios que los conmemoran. En algunos casos, se convierten en fines de semana largos muy esperados por la comunidad.

Por qué es feriado el viernes 29 de agosto de 2025 Según el listado oficial actualizado por la Gerencia de Relaciones con el Sector Público del Banco Provincia, el 29 de agosto se decretó como feriado en varias jurisdicciones bonaerenses.

Entre los municipios que lo celebran se encuentran Hurlingham (fiesta patronal), Merlo (aniversario fundacional), Saldungaray en el partido de Tornquist (aniversario fundacional) y La Angelita, localidad del partido de General Arenales (aniversario fundacional).

Aunque se trata de feriados con alcance local, sus efectos se sienten en la rutina diaria: desde cortes en el tránsito por actos oficiales hasta modificaciones en horarios de comercio. Para quienes viven en esas zonas, también representa una oportunidad de descanso o de celebración comunitaria. Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

