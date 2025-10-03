El Gobierno declaró la emergencia por heladas y granizo en producciones de Entre Ríos







El Ministerio de Economía oficializó este viernes, a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en distintas explotaciones citrícolas, sojeras, hortícolas y de nuez pecán de la provincia de Entre Ríos afectadas por heladas y granizo.

La normativa determina que los productores deberán presentar un certificado expedido por la autoridad competente de la provincia que acredite que sus explotaciones están comprendidas en las áreas declaradas en emergencia.

En el primer caso, la resolución 1502 establece la emergencia para las explotaciones de citrus ubicadas en los departamentos de Federación y Concordia, que resultaron afectadas por heladas registradas entre el 30 de junio y el 4 de julio. La medida regirá desde el 4 de julio de 2025 hasta el 15 de julio de 2026, fecha fijada como finalización del ciclo productivo.

La emergencia en Entre Ríos En tanto, la resolución 1503 alcanza a explotaciones de soja en el distrito Rincón de Nogoyá (departamento Victoria), a las hortícolas del distrito Primero (departamento Colón) y a las de nuez pecán del mismo distrito, que fueron dañadas por granizo. En estos casos, el período de emergencia va del 1° de marzo al 30 de agosto de 2025 para la soja y las hortícolas, y hasta el 28 de febrero de 2026 para la nuez pecán.

Ambas medidas, firmadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, se adoptaron tras el análisis de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que recomendó al Poder Ejecutivo acompañar lo dispuesto por la provincia de Entre Ríos en los decretos provinciales 2296/2025 y 2113/2025.

La normativa determina que los productores deberán presentar un certificado expedido por la autoridad competente de la provincia que acredite que sus explotaciones están comprendidas en las áreas declaradas en emergencia. Además, el gobierno provincial deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional el listado de productores afectados. Los beneficios contemplados en la ley 26.509 incluyen la prórroga o exención de obligaciones impositivas y facilidades crediticias otorgadas por entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) también deberá instrumentar medidas para acompañar a los productores alcanzados. Finalmente, se instruyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a celebrar los convenios necesarios para la ejecución de lo dispuesto.

