Septiembre 2025 comienza con un fin de semana largo: el feriado sorpresa que irrumpe en el calendario







Septiembre no suele venir acompañado de feriados, pero habrá un grupo de afortunados que podrán arrancar el mes con un descanso.

Argentina arrancará septiembre con una sorpresa en el calendario de feriados: un día no laborable decretado en un lugar específico que permitirá un fin de semana largo para quienes residen allí. Siempre generan interés estos descansos súbitos, y aunque no son nacionales, pueden ser un alivio inesperado.

Este tipo de feriados locales suelen estar ligados a fiestas patronales o aniversarios de fundación, y aunque no afectan a todo el país, suman una oportunidad para quienes viven ahí de aprovechar una jornada extra de descanso o celebrar alguna tradición regional sin afectar el ritmo general del mes.

Por qué es feriado el 1 de septiembre de 2025 Ese día fue decretado feriado en Hilario Ascasubi, partido de Villarino en Buenos Aires, con motivo del aniversario de su fundación, el cuál fue en 1912. La medida fue oficializada mediante un decreto municipal, lo que garantiza el descanso para empleados públicos del distrito y, en muchos casos, bancos y comercios del lugar podrían adherir voluntariamente.

Este feriado no tiene carácter nacional: solo aplica en ese municipio, pero permite que la localidad tenga un fin de semana largo inesperado, ideal para celebrar en comunidad o descansar sin salir de la zona.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

