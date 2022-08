Fernández: “No hay ninguna posibilidad de que el radicalismo quede afuera de la foto”

Ahora, los alcaldes volverán a juntarse esta semana en Magdalena para terminar de delinear los posicionamientos internos, pero con una clara decisión: ser protagonistas.

“Entre los intendentes hay una urgencia en saber cómo nos vamos a posicionar. Pero lo cierto es que vemos apuro de candidatos y no de programas. A la gente, hoy, no le interesan los nombres, quiere saber qué vamos a proponer. Por eso los intendentes debemos aportar tiempo a las fundaciones para ver cómo resolvemos los problemas”, le dice a Ámbito, el presidente del Foro de Intendentes Radicales, y jefe comunal de Trenque Lauquen, Miguel Fernández.

Y agrega: “Si no lo hacemos tenemos un problema de doble discurso: nos quejamos que las discusiones se toman arriba y ahora tenemos la posibilidad de intervenir en el diseño de las políticas que vamos a llevar adelante. Tenemos que dedicar tiempo y participar desde donde mayor aporte podamos dar. Y no hay nadie mejor que los intendentes para decir eso ya que es algo que no podés pensar el 11 de diciembre de 2023”.

Periodista: ¿Hay miradas internas diferentes entre los 32 intendentes radicales?

Miguel Fernández: Sí, y por eso tenemos que tenemos que ver la visión de cada uno. Y las preferencias que tenemos a futuro en relación a esos espacios internos que tiene el radicalismo, pero ya por afuera del foro, que es un espacio de representación institucional. No hay que mezclar. Son dos cosas distintas. El foro trata la agenda. Los programas. Ahora, cada intendente tiene sus preferencias. Y lo importantes es poner eso arriba de la mesa. Porque esto puede derivar en que tengamos varios intendentes que quieran ser candidatos a gobernador.

P.: Dentro de la lista de los intendentes está Gustavo Posse, a cargo de San Isidro, quien no suele participar de los encuentro del foro y quien tiene deseos de ser gobernador. ¿No se siente representado con su línea interna?

M.F.: Es que de eso se trata. De poner las cosas arriba de la mesa. Él va a un foro, y al siguiente no. No sabemos si está jugando a las escondidas. Insisto, para no deteriorar el foro como espacio institucional de los gobiernos locales hay que separar. Como presidente para mi es fundamental lo institucional y lo que es el tema de los espacios internos.

P.: ¿Hay unidad en el radicalismo?

M.F.: Sí, pero claro que puede haber diferencias en un partido que hoy se siente protagonista y tiene potencia. Eso hace que surjan distintos líderes. Y nos permite abrir un abanico. Lo importante es que esté arriba de la mesa. Y saber en qué espacio discutimos cada cosa. Somos un partido unido en el que cada uno tendrá sus apoyos. Los candidatos son la parte final de un proceso que tiene que tener un plan de Gobierno.

P.: ¿Y cuál es ese plan?

M.F.: El programa es una definición política. Y para eso hay que delinear los trazos gruesos. Los candidatos van a estar alineados con la propuesta. Si uno dice vamos para allá y otro para el otro lado…ahí tenemos un problema. Y eso hay que tenerlo solucionado. Si no lo resolvés antes, tenés un problema como el que tiene el gobierno nacional hoy.

P.: O como tuvo Cambiemos en 2015. ¿Hay chances de que otra vez el radicalismo se quede afuera de la foto en caso de que Juntos gane?

M.F.: No hay ninguna posibilidad de que el radicalismo se quede afuera de la foto. Estamos decididos y lo estamos demostrando. Tenemos nuestras formas de hacer las cosas y tenemos diferencias en todo caso con la representación. Nosotros estamos ligados al interior profundo y el PRO representa los grandes conglomerados y parte del conurbano. Y eso es algo complementario. Pero vamos a aspirar a ser gobierno en todos lados porque para ganar la Provincia tenemos que ganar los distritos. Lo importante es que la competencia es sana. De seguro, en breve, vamos a tener una reunión de todo el espacio porque el crecimiento tiene que ser de todos.

P.: Larreta y Bullrich hablaron de fórmulas cruzas. ¿Qué opina al respecto?

M.F.: Lo que venimos charlando es tener formula propia para la Nación y la Provincia. Ya demostramos en la interna de la UCR el poder de convocatoria. Fueron más de 100 mil personas. Pero me parece importante ganar si hay un programa. Ganar por ganar es peligroso.

P.: En caso de ganar, ¿los intendentes tienen que ser parte del ejecutivo provincial como sucede hoy en el Gobierno de Axel Kicillof?

M.F.: Los intendentes tienen que formar parte del Gobierno. Si aprendemos de las experiencias propias y ajenas, los intendentes tienen que estar acompañando la ejecutividad del programa. No hay que traer a nadie de afuera. Hay recurso calificado. Eso sí, nadie debe ir de candidato a intendente para después dejar el puesto vacante. Trampa, no. Se la tiene que jugar. No romper el contrato electoral con su gente.