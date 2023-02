Fernando Aramburu presentó la secuela de su best seller “Patria”

Eso da pie a “una situación de absurdo inicial, porque no tienen experiencia, no tienen dinero, ni apoyo social y sobre todo no tienen armas, pero tienen mucha ilusión”, por lo que deciden “después de varias reflexiones, continuar por su cuenta con la lucha”, explica el escritor, nacido en San Sebastián hace 64 años. Lo que continúa son las aventuras de estos aspirantes a militantes de una banda armada que se desmorona, contadas a través

de una prosa satírica, alejada de la seriedad de “Patria”.

El relato “por fuerza es humorístico, pero incluso en contra del papel que ellos juegan, porque no hace falta contar chistes, ni provocar situaciones descacharrantes, porque lo que genera humor es su obsesión por ser

racionales en una situación absurda”, explicó Aramburu.

Para encontrar el tono, el autor dijo haber recurrido principalmente a “la literatura antibelicista y paródica centroeuropea”, con escritores como Franz Kafka, pero también del teatro del absurdo de “Esperando a Godot” de Samuel Beckett, ya que Asier y Joseba están a “la espera de algo grande que no saben qué es”. También citó como referencia la película “El gran dictador” (1940) de Charles Chaplin, e incluso la novela picaresca española, al recordar que el “Lazarillo de Tormes” fue una de sus primeras lecturas. De todas maneras, dijo que al abordar con humor un tema delicado como el de ETA, una banda a la que se le atribuyen más de 850 asesinatos y que se disolvió en 2018, tuvo mucho cuidado al escribir para no “causar daño a quien ya sufrió”. Su intención era ejercer “el humor de abajo a arriba, contra el poderoso, el tirano”, explicó. “Es un ejercicio muy sano el satirizar el totalitarismo, la tiranía, la injusticia”.

Autor de una decena de novelas y de varios libros de cuentos, Aramburu dijo que ya se ha reconciliado con el hecho de ser conocido como el “escritor de ‘Patria’”, tanto así que bromeó con haberle sugerido a sus editores que en las portadas de sus libros sustituyeran su nombre con el de la novela que le dio fama. “Voy a mi ciudad natal y no es raro que alguien me aborde y me diga algo amable y entonces sé que mereció la pena”, dijo Aramburu, quien vive en Alemania desde que a los 26 años se mudó por amor. Editada en 2016, “Patria” fue todo un fenómeno literario, tanto en España, donde se mantuvo entre los libros más vendidos hasta 2018, como internacionalmente, ya que fue traducida a 35 lenguas y vendió decenas de miles de ejemplares Alemania, Italia y Francia. “Patria” fue adaptada como serie de televisión por HBO.