Alerta Cedears: cómo queda el escenario de inversiones tras el triunfo de Donald Trump

En ese contexto, el economista y asesor financiero José Ignacio Bano considera que para el triunfo de Trump es una buena apuesta las petroleras clásicas, con el ETF Energy Select Sector (XLE), que tiene un énfasis fuerte en la industria del petróleo. Y, si no, los Cedears de ExxonMobil (XOM) o Chebron (CVX), entre otras petroleras.

Asimismo, Bano piensa que el perfil de Trump será muy orientado a la pata financiera y, ente este sentido, menciona los Cedears de algunas empresas como J.P. Morgan (JPM), West Fargo (WFC) y Citi (C), que "se van a beneficiar con un eventual triunfo del republicano", o el ETF Financial Select Sector (XLF), invertido en el sector financiero

Activos nacionales: a cuáles apostar a horas de las elecciones de EEUU

Sergio González, Head de Asset Management en Cohen Aliados Financieros, por su parte, pone el foco en los activos globales dentro del escenario electoral de EEUU y apunta que, "para quien cree que va a haber un triunfo de Trump, los instrumentos de la deuda soberana en dólares sería lo más adecuado porque se cree que una victoria de este candidato beneficiaría al país".

Cabe recordar que se especula que la presidencia de Trump podría ayudar a la Argentina a destrabar los créditos internacionales que el Gobierno de Javier Milei necesita.

Cedears, bonos argentinos y la mirada de la city

Por su parte, Elena Alonso, analista de mercado, apuesta a las acciones de empresas energéticas en el ámbito local y las combinaría con algunos bonos globales, principalmente los cortos, como el GD29 y el GD30. "Asimismo, creo que los Cedears de sectores financieros, de defensa y energía, son interesantes. También puede ser una empresa del sector cripto, como Coinbase (COIN), o las de consumo masivo", apunta.

Para los que invierten en Cedears, "vemos como un buen momento para posicionarse en activos de bajo beta y alto dividendo, especialmente de sectores como cuidado de la salud y servicios públicos", recomendó.

Entre dichas empresas mencionó a Gilead Sciences (GILD), Pfizer (PFE), United Health Group (UNH), AT&T (T) y Verizon (VZ). Al mismo tiempo, recomendó evitar los Cedears de empresas brasileñas, debido al elevado déficit fiscal (10,02% del PBI) y endeudamiento (78%/PBI) que tiene el país, lo cual impacta en los intereses, que llegaron al 7,73%. "Dicha situación impone una salida de inversores de Brasil y cierta debilidad del real", le dijo a este medio, Bianchi.

wall street mercados nyse.jpg La economía de EEUU, tras fuertes dudas en los meses previos, logró el tan esperado "soft landing", donde la Reserva Federal (Fed) mantuvo altas las tasas de referencia por largo tiempo sin entrar en recesión, en su objetivo de reducir la inflación. NYSE

"Los Cedears, para mí, son una renta variable a largo plazo. Si uno no tomó una postura previa, hoy no creo que sea un día para hacer ningún movimiento, a no ser que realmente mañana se vea algo muy relevante en el mercado. Hay que esperar a ver quién gana las elecciones de EEUU y a contar con más información tras los resultados para decidir en qué sectores invertir o cómo reconfigurar las carteras", le dijo a este medio, la economista Elena Alonso.

Por último, Rafael Di Giorno de Proficio Investments anticipó posibles movimientos de acuerdo a los distintos escenarios: "Si gana Donald Trump, el mercado podría subir entre 1% y 3%, pero también depende del resultado de cómo quedará integrada Cámara de Diputados y Senadores. Si queda una cámara para cada partido, eso le baja mucho la volatilidad del mercado".