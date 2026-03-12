Banqueros ven margen para multiplicar el crédito y financiar inversiones por hasta u$s100.000 millones

En un panel ante inversores internacionales durante Argentina Week, los CEO de Banco Macro, Galicia y Supervielle coincidieron en que la estabilidad macro y la baja de la inflación abren una nueva etapa para el sistema financiero.

La evolución y el potencial del sistema financiero argentino fueron uno de los ejes centrales de Argentina Week en Nueva York, donde los principales ejecutivos de bancos privados expusieron ante inversores internacionales sobre las oportunidades de expansión del crédito en el país.

En el panel titulado “Bancarizando la nueva Argentina: construyendo confianza con los inversores norteamericanos” , participaron Juan Parma, CEO de Banco Macro; Gustavo “Paco” Manríquez, CEO de Banco Supervielle; y Diego Rivas, CEO de Banco Galicia , quienes coincidieron en que la estabilidad macroeconómica y la baja de la inflación comienzan a sentar las bases para ampliar el financiamiento en la economía .

Los ejecutivos remarcaron que el sistema financiero argentino tiene todavía un amplio margen de crecimiento , ya que el crédito representa actualmente entre el 12% y el 13% del Producto Bruto Interno , uno de los niveles más bajos de la región.

Según explicaron, la expansión del sistema dependerá en gran medida del crecimiento de los depósitos , tanto en pesos como en dólares, ya que eso permitirá aumentar la capacidad de intermediación financiera y el volumen de préstamos disponibles para la economía.

Durante el panel también se analizó el potencial de inversión que podría captar la economía argentina en los próximos años , especialmente en sectores ligados a los recursos naturales.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas en el encuentro, la cartera de proyectos en sectores productivos podría ubicarse entre u$s70.000 millones y u$s100.000 millones, con fuerte presencia de iniciativas en minería y energía.

En ese contexto, señalaron que la principal oportunidad se encuentra en el sector primario, donde existen proyectos que demandarán financiamiento de largo plazo. Parte de esas iniciativas ya cuentan con aprobación en el marco del régimen de incentivos a las inversiones.

Los ejecutivos también destacaron que una de las brechas más marcadas del sistema financiero argentino se observa en el crédito hipotecario, cuyo peso en relación con el PBI se mantiene muy por debajo de los niveles registrados en otros países de América Latina.

En esa línea, Diego Rivas, CEO de Banco Galicia, sostuvo que la baja de la inflación y el orden fiscal están comenzando a devolver previsibilidad a la economía, un factor clave para que el crédito vuelva a crecer.

“La estabilidad macro es la condición necesaria para que empresas y familias vuelvan a planificar y tomar decisiones de largo plazo”, afirmó.

Rivas también destacó que, a pesar del tamaño reducido del sistema financiero, los bancos argentinos muestran elevados niveles de capitalización, liquidez y rentabilidad, lo que permitió sostener la solidez del sector incluso en períodos de alta volatilidad económica.

Digitalización, depósitos y agenda de expansión

Otro de los temas analizados fue el avance de la digitalización y su impacto en la inclusión financiera, un proceso que en los últimos años aceleró el acceso a servicios bancarios en distintos segmentos de la población.

Según detallaron, los pagos digitales crecieron significativamente y pasaron de representar cerca del 5% al 35% del total, desplazando progresivamente al uso de efectivo.

El ejecutivo también remarcó que el sistema financiero argentino se caracteriza por su interoperabilidad, lo que permite que bancos y fintech operen sobre infraestructuras compartidas.

De cara a los próximos años, los banqueros coincidieron en que la agenda del sector debería centrarse en expandir el tamaño del sistema financiero, incorporando más usuarios, profundizando el mercado de capitales y aumentando la capacidad de financiamiento de la economía.

En ese sentido, Gustavo “Paco” Manríquez, CEO de Banco Supervielle, sostuvo que Argentina Week permitió mostrar ante inversores internacionales el potencial de distintos sectores productivos del país.

“Es la primera vez que Argentina muestra todo su potencial al mundo de una manera integral y coordinada”, señaló el ejecutivo.

El consenso entre los participantes fue que si se consolida un escenario de estabilidad macroeconómica y previsibilidad institucional, el sistema financiero argentino tendrá espacio para crecer y convertirse en una pieza central para financiar el desarrollo económico del país.