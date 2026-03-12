3 emprendedores que hicieron una fortuna de millones con la basura de los demás

Lo que una persona descarta, a veces puede ser un tesoro para los demás. Conocé estas increíbles historias.

En el mundo de los negocios existen historias millonarias y sorprendentes que demuestran que una buena idea puede surgir en los lugares menos pensados. Incluso en algo que la mayoría de las personas considera basura o desperdicio. Lo que para muchos no tiene ningún valor puede convertirse en una oportunidad si alguien logra ver su potencial.

A lo largo de las últimas décadas, algunos emprendedores lograron construir imperios económicos a partir de residuos, materiales reciclados o desechos que otras personas descartaban sin pensarlo dos veces. En lugar de ver un problema, detectaron una oportunidad comercial en un sector que muchas veces pasa desapercibido.

Gracias a esa visión, transformaron industrias enteras y generaron empresas millonarias . Sus historias demuestran que la innovación y el ingenio pueden convertir los residuos en una verdadera mina de oro, capaz de generar negocios gigantes y patrimonios que alcanzan cifras millonarias.

Uno de los casos más conocidos es el de H. Wayne Huizenga. Cuando tenía apenas 25 años pidió prestados 5.000 dólares para comprar un solo camión de basura en Florida y comenzar a trabajar en la recolección de residuos. Con ese único vehículo recorría distintos barrios recogiendo desechos, en un negocio que parecía pequeño pero que tenía un enorme potencial de crecimiento.

Con el paso del tiempo comenzó a expandir su empresa mediante adquisiciones y asociaciones con otras compañías del rubro. De esa manera logró construir Waste Management, Inc., que se transformó en una de las empresas de gestión de residuos más grandes de Estados Unidos y del mundo , con presencia en numerosos estados.

El éxito de ese emprendimiento le permitió luego invertir en otros negocios igualmente gigantes. Entre ellos se encuentran Blockbuster Video, la famosa cadena de alquiler de películas, y AutoNation, dedicada a la venta de automóviles. En su mejor momento, su fortuna personal llegó a rondar los 2.600 millones de dólares, todo iniciado gracias a aquel primer camión de basura.

Maria Rios

Otro caso notable es el de Maria Rios, una inmigrante salvadoreña que llegó a Estados Unidos escapando de la guerra civil en su país. Al instalarse en Houston tuvo que comenzar desde cero, trabajando mientras estudiaba para poder progresar y construir una nueva vida.

En ese proceso consiguió empleo en una empresa de gestión de residuos, donde comenzó a aprender cómo funcionaba el negocio desde adentro. Fue allí donde descubrió el enorme potencial económico que tenía la industria de la recolección y el tratamiento de basura, algo que la motivó a iniciar su propio emprendimiento.

María Rios La inmigrante de El Salvador también creó un imperio gracias al tratamiento de la basura. Imagen: Nexo Latino INC

En 1997 fundó Nation Waste, Inc. con apenas dos camiones. Con el paso de los años la empresa fue creciendo de manera sostenida hasta convertirse en una compañía multimillonaria que presta servicios a grandes clientes. Además de su éxito empresarial, Ríos también se destacó por su compromiso con la comunidad y por brindar ayuda después de desastres naturales.

Zhang Yin

El tercer ejemplo es el de Zhang Yin, conocida como la “reina de la basura” en China. En la década de 1990 detectó una oportunidad que pocos habían visto: mientras China necesitaba enormes cantidades de papel para su industria, en Estados Unidos se descartaban toneladas de papel usado que podían reciclarse.

A partir de esa idea comenzó a comprar grandes volúmenes de papel reciclable en Estados Unidos para enviarlos a China, donde eran transformados en cartón y materiales de embalaje. Ese modelo de negocio fue la base para la creación de Nine Dragons Paper, empresa que rápidamente creció dentro del sector del reciclaje industrial.

Camión de Basura La última de las personas que abordamos en el artículo es considerada la reina de la basura. Imagen: Municipalidad de La Reina

El negocio resultó tan exitoso que terminó convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes de cartón del mundo. Gracias a esa estrategia empresarial, Zhang Yin logró acumular una fortuna que superó los 3.000 millones de dólares y se convirtió en una de las mujeres más ricas de China. Su imperio, literalmente, nació reciclando la basura de otros países.