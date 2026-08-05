Neymar vivió un momento de furia este martes, luego de la victoria de Santos por 1-0 ante Remo que le permitió clasificarse a los cuartos de final de la Copa de Brasil, porque se peleó con el presidente del club rival, Antonio Carlos Teixeira, conocido como Tonhão, quien lo tildó de "vagabundo".
La noche de furia de Neymar en Brasil: gestos para los hinchas, gritos para los rivales y crítica del presidente rival
El delantero brasileño vivió una jornada muy intensa en la Copa de Brasil, donde ingresó furioso al vestuario y le dedicó el triunfo al equipo rival. En ese contexto, el presidente del otro equipo lo definió como "vagabundo".
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El delantero fue el centro de un enfrentamiento verbal y gestual que se desbordó en los túneles del estadio y se trasladó a las afueras, obligando a la intervención de la policía.
Después del triunfo, cuando ingresaba al vestuario, el futbolista que viene de jugar el Mundial 2026 empezó a los gritos contra los jugadores rivales, a quien les recordó que estaban eliminados del torneo, y también se burló de ellos bailando.
Esa actitud provocó la reacción de los miembros de Remo, tanto del plantel como los directivos, y el presidente de la institución disparó contra el astro: "El Santos no necesita de esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!".
El crack de 34 años ingresó en la segunda mitad del encuentro y tuvo una contribución clave, cuando a los 28 minutos entregó la asistencia para que Rony convierta el único gol y selle la victoria para el "Peixe".