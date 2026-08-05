La noche de furia de Neymar en Brasil: gestos para los hinchas, gritos para los rivales y crítica del presidente rival + Agregar ámbito en









El delantero brasileño vivió una jornada muy intensa en la Copa de Brasil, donde ingresó furioso al vestuario y le dedicó el triunfo al equipo rival. En ese contexto, el presidente del otro equipo lo definió como "vagabundo".

La noche de furia de Neymar en Brasil: gestos para los hinchas, gritos para los rivales y crítica del presidente rival

Neymar vivió un momento de furia este martes, luego de la victoria de Santos por 1-0 ante Remo que le permitió clasificarse a los cuartos de final de la Copa de Brasil, porque se peleó con el presidente del club rival, Antonio Carlos Teixeira, conocido como Tonhão, quien lo tildó de "vagabundo".

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El delantero fue el centro de un enfrentamiento verbal y gestual que se desbordó en los túneles del estadio y se trasladó a las afueras, obligando a la intervención de la policía.

Neymar mandando beijo e avisando pro torcedor que era pra mulher dele.



"É para sua mulher"



tulio.videomaker pic.twitter.com/avJkYgUWV0 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026 Después del triunfo, cuando ingresaba al vestuario, el futbolista que viene de jugar el Mundial 2026 empezó a los gritos contra los jugadores rivales, a quien les recordó que estaban eliminados del torneo, y también se burló de ellos bailando.

Santos elimina a Remo de la Copa de Brasil… y esta es la reacción de Neymar ante los aficionados rivales.



"ELIMINADOS, ELIMINADOS". pic.twitter.com/NRVEwa6hDT — Offsider (@Offsider_ES) August 5, 2026 Esa actitud provocó la reacción de los miembros de Remo, tanto del plantel como los directivos, y el presidente de la institución disparó contra el astro: "El Santos no necesita de esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!".

El crack de 34 años ingresó en la segunda mitad del encuentro y tuvo una contribución clave, cuando a los 28 minutos entregó la asistencia para que Rony convierta el único gol y selle la victoria para el "Peixe".

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