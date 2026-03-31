Banco Nación baja tasas para pymes en una apuesta oficial para reactivar el crédito + Seguir en









La entidad redujo el costo del financiamiento para capital de trabajo y descuento de cheques, en un contexto de caída del crédito y menor actividad.

El Banco Nación cuenta con líneas preferenciales para pymes. Mariano Fuchila

Luego de anunciar las 20 cuotas sin interés, el Banco Nación anunciará el miércoles una nueva línea de financiamiento para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) con una reducción significativa en las tasas de interés, en una señal orientada a estimular la actividad y reactivar el crédito en pesos. Si bien se trata de una medida que toma el Directorio del Banco Nación, teniendo en cuenta que el Banco Nación es uno de los bancos públicos con mayor oferta de financiamiento para empresas a tasa preferencial, es un dato significativo que ayuda a la idea del Gobierno de estimular la actividad económica. Vale recordar que

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Según trascendió, pero se espera el informe oficial, la tasa para financiamiento de capital de trabajo a 12 meses se redujo al 25% nominal anual (TNA), desde el 38% previo. A su vez, para el descuento de cheques a 30 días, la tasa bajó al 23% TNA, frente al 28% anterior.

Ambas líneas cuentan con un cupo de $500.000 millones cada una y están destinadas a empresas que operen a través de los canales digitales del banco, como Nación PyME Digital y BNA+ Empresas, o mediante sucursales. La medida se inscribe en un contexto en el que el crédito en pesos muestra señales de debilidad, con caídas en términos reales en los últimos meses, mientras que las tasas de interés vienen descendiendo de manera sostenida.

banco nacion En este escenario, la baja en el costo del financiamiento apunta a mejorar el acceso al crédito para el sector productivo, en especial para las PyMEs, que suelen ser más sensibles a las condiciones financieras.

Para poner en perspectiva, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado subió en febrero un 1,1% mensual, pero en términos reales hay una caída del 1,8% y un incremento anual del 16,7%. En términos generales, el crédito en pesos viene mermando luego de que durante ese período las tasas de financiación subieron con fuerza para luego morigerarse durante marzo.

El Banco Nación, la principal entidad financiera del país, consolidó su liderazgo tanto en el segmento de préstamos como en el de depósitos, con una estrategia enfocada en el crédito hipotecario y el financiamiento a PyMEs. Según su último balance, la entidad concentra una participación de mercado del 17,3% en préstamos y del 16,8% en depósitos, lo que refuerza su posicionamiento dentro del sistema financiero. En este marco, el banco busca sostener su crecimiento en líneas clave, con especial énfasis en los créditos para vivienda y en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, consideradas un motor central de la actividad económica.