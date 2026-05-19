Flavio Bolsonaro admite haberse reunido con un banquero acusado de fraude

"Fui a reunirme con él para zanjar el asunto y decirle que, si me hubiera dicho que la situación era tan grave como lo era, habría buscado otro inversor mucho antes", declaró Flavio Bolsonaro a periodistas.

El senador y candidato a presidente de Brasil, Flavio Bolsonaro , admitió este martes haberse reunido con el banquero, hoy detenido y acusado por fraude, Daniel Vorcaro. La polémica estalló durante la semana pasada, cuando se viralizó un audio en el que se oye al hijo de Jair Bolsonaro, solicitando un pago millonario para un proyecto personal .

El martes el senador declaró en una rueda de prensa que la reunión de finales de 2025 tenía como objetivo poner fin a las negociaciones con Vorcaro después de que se hicieran públicas las presuntas irregularidades del banquero.

"Fui a reunirme con él para zanjar el asunto y decirle que, si me hubiera dicho que la situación era tan grave como lo era, habría buscado otro inversor mucho antes", declaró Flavio Bolsonaro a periodistas.

La polémica se remonta al pasado 13 de mayo, cuando fue divulgado un audio en el que el senador solicitaba el pago de millones de reales al empresario Daniel Vorcaro , dueño del banco Master y responsable de la mayor estafa bancaria de las últimas décadas.

La razón del pedido responde para financiar un film sobre Jair Bolsonaro, con la intención de ser estrenado meses antes de las elecciones estimadas para octubre.

Brasil, partido al medio: encuesta muestra un empate perfecto entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

A cinco meses de las elecciones presidenciales en Brasil, una encuesta de Datafolha mostró que Luiz Inácio Lula da Silva y Bolsonaro empatan en intención de voto con un 45% cada uno de cara a una eventual segunda vuelta en octubre. El sondeo reflejó que un 9% optó por voto nulo o en blanco y un 1% no decidió su preferencia. El resultado convierte a Brasil en el escenario electoral más incierto de América Latina en lo que va del año.

El gigante sudamericano llega a la recta final de su campaña sin un candidato que logre sacarse de encima al otro, con una polarización que atraviesa familias, medios y todo el sistema político. Lo que hace apenas seis meses parecía un camino hacia la reelección tranquila de Lula se transformó en una carrera que ninguno de los dos puede cantar ganada.