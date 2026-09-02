Salario mínimo: cómo serán los aumentos escalonados hasta abril de 2027, mes a mes + Agregar ámbito en









El cronograma de actualizaciones mensuales fijado por el Gobierno se aplicará desde septiembre de 2026 de forma continua hasta alcanzar el techo acordado en 2027.

El esquema oficial establece aumentos escalonados desde septiembre 2026 hasta abril 2027. Depositphotos

El Gobierno oficializó los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a través de la Resolución 4/2026. La actualización rige desde el 1 de septiembre y contempla aumentos mensuales hasta abril de 2027 para trabajadores de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional.

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La medida se definió por resolución luego de que las negociaciones entre representantes sindicales y empresarios no alcanzaran un acuerdo. Se estableció que el piso salarial pase de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril de 2027. Para los trabajadores jornalizados, se fijó un valor por hora que aumentará de $1.919 a $2.185 a lo largo del mismo período.

De cuánto es el salario mínimo en septiembre 2026 Para el mes de septiembre de 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó fijado en $383.800 para los trabajadores mensualizados. Para los trabajadores jornalizados, el valor de la hora de trabajo para el noveno mes de año pasó a ser de $1.919.

El nuevo haber mínimo también fija las pautas para la prestación por desempleo, la cual equivale al 75% del importe neto de la mejor remuneración de los últimos seis meses. La norma establece un piso equivalente al 50% del salario mínimo vigente y un techo del 100% de ese mismo monto.

Cómo serán los aumentos hasta llegar a los $437.000 El cronograma fijado por el Poder Ejecutivo determina una serie de subas progresivas para el cierre de 2026 y el primer cuatrimestre de 2027.

Septiembre de 2026: $383.800 mensuales / $1.919 por hora

$383.800 mensuales / $1.919 por hora Octubre de 2026: $391.200 mensuales / $1.956 por hora

$391.200 mensuales / $1.956 por hora Noviembre de 2026: $398.800 mensuales / $1.994 por hora

$398.800 mensuales / $1.994 por hora Diciembre de 2026: $406.400 mensuales / $2.032 por hora

$406.400 mensuales / $2.032 por hora Enero de 2027: $414.200 mensuales / $2.071 por hora

$414.200 mensuales / $2.071 por hora Febrero de 2027: $422.000 mensuales / $2.110 por hora

$422.000 mensuales / $2.110 por hora Marzo de 2027: $429.600 mensuales / $2.148 por hora

$429.600 mensuales / $2.148 por hora Abril de 2027: $437.000 mensuales / $2.185 por hora

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