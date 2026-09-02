¨Hello! el unplugged¨ llega al Teatro Coliseo para celebrar el histórico show en MTV de Charly García + Agregar ámbito en









HELLO recupera el espíritu creativo de un álbum que marcó a varias generaciones desde la experiencia de quienes formaron parte de su realización.

Tras 15 funciones en La Fabrica, Hello llega al Teatro Coliseo.

Después de 15 funciones agotadas en La Fábrica y en el marco de la Semana García (este 23 de octubre cumple 75 años), el espectáculo que reúne a músicos que participaron de la grabación original del MTV Unplugged de Charly García llega al Teatro Coliseo el 19 de octubre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fabián "Zorrito" Von Quintiero, Fernando Samalea y los hermanos Erica y Ulises Di Salvo estarán al frente de HELLO, que contará con la voz invitada de Emme con Santiago Maurino y Matias Mango completando la banda con grandes artistas invitados.

Cómo y dónde comprar las entradas para ¨Hello! el unplugged¨ Las entradas para el show del 19 de octubre ya se encuentran disponibles a través de ticketek.

HELLO propone un recorrido por el repertorio del inolvidable MTV Unplugged que Charly García grabó en 1995, desde una perspectiva singular: las canciones vuelven a sonar interpretadas por algunos de los músicos que fueron protagonistas de aquella grabación.

El proyecto original nació y comenzó a ensayarse en la sala de ensayo de Fitz Roy donde hoy funciona La Fábrica, dando origen a una propuesta que con el tiempo fue creciendo y renovándose hasta convertirse en el espectáculo que llega ahora al Teatro Coliseo.

A lo largo de sus presentaciones, HELLO fue construyendo una propuesta abierta al encuentro y a la sorpresa. Por el escenario de este show ya pasaron artistas invitados como Pity Álvarez, Iván Noble, Emi Brancciari, Chechi De Marcos, Benito Cerati, Cucuza Castiello, Leo García, entre otros. HELLO recupera el espíritu creativo de un álbum que marcó a varias generaciones desde la experiencia de quienes formaron parte de su realización. Más que recrear un concierto del pasado, propone volver a encontrarse con esas canciones en un formato vivo, donde la memoria se cruza con nuevas interpretaciones y encuentros entre artistas.