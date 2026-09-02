El hijo de Nicolás Maduro explicó el origen de las fotos de su padre preso en EEUU + Agregar ámbito en









En las imágenes, el exmandatario aparece con un buzo gris y con una notable pérdida de peso tras su captura en enero por fuerzas estadounidenses.

Las fotos de Maduro en prisión fueron tomadas por personal penitenciario.

El hijo de Nicolás Maduro explicó que las dos fotografías de su padre difundidas el fin de semana fueron tomadas dentro de la prisión estadounidense donde se encuentra detenido y que luego llegaron a la familia por correo postal. La aclaración se produjo después de que surgieran dudas sobre la autenticidad de las imágenes, en las que el exmandatario aparece con un buzo gris y con una evidente pérdida de peso.

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Nicolás Maduro Guerra contó la historia en un video publicado en X. Según relató, las fotografías fueron tomadas el 25 de junio, un día después del doble terremoto en Venezuela que, de acuerdo con sus declaraciones, dejó 6.500 muertos. "Esa foto fue tomada el día 25 de junio, un día después del doble terremoto", afirmó. La fecha también aparece en el registro de la cámara.

El hijo del exmandatario señaló que las imágenes fueron captadas cerca de las 18 horas, mientras Maduro miraba televisión desde su lugar de reclusión. "Él nos cuenta que eran a eso de las 18, llegó la persona que tomó fotos y él estaba frente al televisor, estaba muy conmocionado, estaba muy afligido", relató.

De acuerdo con su versión, Maduro no tenía intención de posar para las imágenes. "No tenía el ánimo de tomarse la foto. La persona que tómo la foto insistió", dijo Maduro Guerra.

Las dos fotografías fueron entregadas impresas al exmandatario. Según su hijo, Maduro las envió por correo el 13 de julio y sus familiares las recibieron el 25 de agosto en una dirección de Estados Unidos. "Efectivamente la foto se la dan impresa, las dos fotos se la dan impresas, y él las envió por correo postal el 13 de julio y nos llegó a una dirección en los EE.UU. el día martes 25 de agosto", explicó.

"Nosotros seguimos aquí trabajando en el nombre de Dios sacando el país adelante y luchando por la liberación pronto de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores", afirmó Maduro Guerra. Las fotografías fueron publicadas el domingo en las redes sociales de Maduro, junto con un mensaje que, según su hijo, el exmandatario le dictó desde la cárcel el viernes. Acuerdo petrolero de EEUU con Venezuela Las fotografías aparecieron dos días después de que se anunciara un acuerdo energético por el que Estados Unidos asumirá el manejo de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela. Maduro permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, acusado de narcotráfico. Según la información disponible, no tiene permitido acceder a internet ni a periódicos, aunque puede comunicarse por teléfono con sus familiares y abogados durante unos 300 minutos al mes, con llamadas de hasta 15 minutos.