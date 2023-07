Billeteras virtuales: 3 maneras de hacer rendir tu sueldo

Se trata de una opción fácil y accesible para hacer rendir el sueldo, a diferencia de tenerlo en una cuenta bancaria que no paga intereses por los depósitos.

Cómo abrir una cuenta en Mercado Pago

Descargar y registrarse en la app Dentro de la app, ir a "Hacé rendir tu dinero", debajo de tu sueldo en cuenta Aceptar los términos y condiciones

Ualá

Al igual que Mercado Pago, esta billetera virtual también cuenta con un FCI, en que se pueden seguir los rendimientos de forma diaria. Además, tiene libre acceso al dinero en todo momento.

La TNA es aproximadamente del 82,72%, lo que posiciona a la tarjeta como la segunda más paga en cuanto a rendimientos pasivos según la clasificación de Trascendo.

Cómo invertir en Ualá

Entrar en la sección "Inversiones" y responder algunas preguntas Elegir el producto de inversión en el que querés invertir Agregar el valor de tu inversión y confirmar

Naranja X

El servicio de cuenta remunerada cuenta con una TNA aproximada del 78%.

"'Tu dinero no tiene riesgo, siempre ganás', esa podría ser la descripción perfecta de la cuenta remunerada de Naranja X. Ya dijimos que no es un plazo fijo, porque tu plata está siempre disponible para que la retires, transfieras, o uses para pagar algo", escribe la fintech en su página web.

Cómo invertir en Naranja X