Bitcoin se ubica en u$s66.000 y se mantiene frágil por las tensiones globales









La principal criptomoneda aguarda por el futuro del conflicto en Medio Oriente, mientras aprovecha la volatilidad del mercado.

El precio de la principal criptodivisa, hoy.

El conflicto en Medio Oriente vuelve a provocar cautela en los inversores dentro del mercado cripto. En ese sentido, Bitcoin (BTC) crece 0,5% hasta u$s66.624,43, aunque no pudo sostenerse en u$s69.000, el nivel que alcanzó durante la jornada del lunes.

El resto del mercado opera de forma similar. Ethereum (ETH) suma 0,3% hasta u$s1.957,32, mientras que las altcoins siguen esta tendencia: BNB sube 0,9% y Solana (Sol) repunta 0,3%, mientras que Ripple (XRP) pierde por 0,6%.

Embed La cautela domina el mercado por el conflicto en Medio Oriente El precio de la principal criptodivisa se había desplomado luego del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel sobre Irán, el cual eliminó a su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Luego, recuperó lo perdido en el fin de semana gracias a la volatilidad, que eliminó a aproximadamente 157.000 operadores apalancados y provocó liquidaciones por unos u$s657 millones en posiciones largas y cortas.

Sin embargo, la continuidad de acción militar en Medio Oriente mantuvo la fragilidad ya existente en el mercado. Asimismo, la atención esta semana también está en los datos de nóminas no agrícolas de febrero en EEUU. El dato probablemente influirá en las expectativas sobre las tasas de interés que definirá la Reserva Federal (Fed).

Otro dato que suma a la preocupación es el rápido agotamiento de las reservas de Bitcoin en los exchanges. Según datos de CryptoQuant, las reservas cayeron a aproximadamente 2,6 millones de BTC, el nivel más bajo visto desde 2018.