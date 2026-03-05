Bitcoin se mantiene en los u$s73.000 gracias a señales positivas en Wall Street + Seguir en









El mandatario estadounidense reclamó la necesidad de aprobar una serie de proyectos que permiten regular el mercado de activos digitales.

El precio de la principal criptodivisa, hoy. Depositphotos

El mercado de criptomonedas opera con grandes repuntes en este comienzo de jornada, gracias a una mejora en el interés por el riesgo en Wall Street. En ese sentido, Bitcoin (BTC) crece 2,4% hasta los u$s73.223,08, según Binance.

El resto del mercado opera de forma similar. Ethereum (ETH) gana 2,7% hasta u$s2.135,86, mientras que las altcoins siguen esta tendencia.

Embed La cautela domina el mercado por el conflicto en Medio Oriente Una sesión positiva en Wall Street impulsó el interés por el riesgo, mientras que una medida de compra de oportunidades también ayudó a Bitcoin a mantenerse sobre el nivel de u$s70.000.

El martes por la noche, la principal criptodivisa ya había mostrado un repunte por el apoyo de Donald Trump, quien criticó en redes sociales a los principales bancos estadounidenses por intentar socavar la Ley GENIUS, que regula las stablecoins, al retrasar la aprobación de otro proyecto de ley regulatorio clave, la Ley CLARITY, en el Senado de Estados Unidos.

"Los Bancos están alcanzando beneficios récord, y no vamos a permitir que socaven nuestra poderosa Agenda Cripto que terminará yendo a China y otros países si no nos ocupamos de la Ley Clarity", escribió. "Los Bancos no deberían estar intentando debilitar la Ley Genius, ni mantener como rehén la Ley Clarity. Necesitan hacer un buen trato con la Actividad Cripto".

El proyecto Clarity fue aprobado por la Cámara de Representantes en julio, pero aún requiere la aprobación del Senado. El precio de la principal criptodivisa se había desplomado luego del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel sobre Irán, el cual eliminó a su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Sin embargo, mientras la tensión global persista, los activos de riesgo como Bitcoin están en peligro de sufrir en volatilidad.