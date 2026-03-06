Bitcoin retrocede a u$s70.000 y padece la suba del petróleo por la guerra en Irán

El conflicto bélico provocó incertidumbre con respecto a los índices de inflación y perspectiva de tasas de interés en Estados Unidos.

El mercado de criptomonedas vuelve a operar a la baja, luego de que un aumento en los precios del petróleo, consecuencia del conflicto en Medio Oriente, haya nublado las perspectivas de la inflación y las tasas de interés. En ese sentido, Bitcoin (BTC) cae 3,8% hasta los u$s70.457,51 , según Binance .

El resto del mercado opera de forma similar. Ethereum (ETH) pierde 4,4% hasta u$s2.059,25, mientras que las altcoins siguen esta tendencia.

El precio de la principal criptodivisa vuelve a desplomarse por el conflicto bélico en Medio Oriente, tras el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel sobre Irán , el cual eliminó a su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Sin embargo, mientras la tensión global persista, los activos de riesgo como Bitcoin están en peligro de sufrir en volatilidad.

En paralelo, la disputa por el petróleo y el control del Estrecho de Ormuz —maneja aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo— hicieron que los precios del crudo se disparen desde que comenzó la escalada, subiendo más del 16% en lo que va de semana . Esto impactó directamente en las perspectivas de inflación y tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), que se vieron afectadas . En ese sentido, el dólar salió ganador de estas últimas sesiones, mientras que los activos de riesgo sufrieron de la presión del mercado.

Una sesión positiva en Wall Street había impulsado el interés por el riesgo en la jornada del jueves, mientras que una medida de compra de oportunidades también ayudó a Bitcoin a mantenerse sobre el nivel de u$s70.000.

El martes por la noche, la principal criptodivisa ya había mostrado un repunte por el apoyo de Donald Trump, quien criticó en redes sociales a los principales bancos estadounidenses por intentar socavar la Ley GENIUS, que regula las stablecoins, al retrasar la aprobación de otro proyecto de ley regulatorio clave, la Ley CLARITY, en el Senado de Estados Unidos.

"Los Bancos están alcanzando beneficios récord, y no vamos a permitir que socaven nuestra poderosa Agenda Cripto que terminará yendo a China y otros países si no nos ocupamos de la Ley Clarity", escribió. "Los Bancos no deberían estar intentando debilitar la Ley Genius, ni mantener como rehén la Ley Clarity. Necesitan hacer un buen trato con la Actividad Cripto".

El proyecto Clarity fue aprobado por la Cámara de Representantes en julio, pero aún requiere la aprobación del Senado.