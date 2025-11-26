Brutal choque en Almagro: un colectivo con pasajeros impactó contra una camioneta y hay al menos 16 heridos

El episodio ocurrió en el cruce entre Colombres y Quito. Entre losa fectados hay dos menores.

Un violento accidente ocurrió en la intersección de Colombres y Quito , en el barrio porteño de Almagro , donde un colectivo de la Línea 2 chocó contra un vehículo de carga, que terminó volcado sobre la calzada. El episodio dejó 16 personas heridas , entre ellas dos menores , y todos fueron trasladados a centros de salud.

Voceros de la Policía de la Ciudad informaron que el impacto se produjo “ entre una Mercedes Benz Sprinter, que volcó al chocar con el colectivo, que se encontraba en servicio ”. Paralelamente, desde el lugar señalaron que el utilitario embestido realizaba reparto de panificados al momento del choque.

Bomberos de la Ciudad cortaron el suministro de ambos rodados por prevención y auxiliaron a los ocupantes, quienes pudieron abandonar los vehículos por sus propios medios.

La magnitud del siniestro obligó al despliegue de 11 ambulancias del SAME , que atendieron a los heridos. “ El SAME derivó por politraumatismos al chofer de la camioneta y a un pasajero del colectivo a los hospitales Durand y Ramos Mejía, respectivamente”, confirmaron fuentes sanitarias.

El choque ocurrió en una zona de circulación intensa , lo que provocó demoras y la necesidad de reforzar el ordenamiento vehicular con personal de la Policía de la Ciudad. El vuelco del camión obligó, además, a la intervención de los bomberos para asegurar el área y descartar la presencia de personas atrapadas.

Hasta ahora no se registraron víctimas fatales. Las autoridades continúan con las pericias para determinar la mecánica del incidente y aguardan los partes médicos actualizados sobre los heridos.

Otros dos accidentes viales en CABA

Horas antes se registraron otros dos siniestros en distintos puntos de la ciudad. El primero ocurrió a las 00.45, en Baldomero Fernández Moreno, entre Rivera Indarte y Robertson, donde un hombre de 40 años sufrió múltiples lesiones tras colisionar su motocicleta contra un automóvil. Fue asistido en el lugar y luego trasladado al Hospital Piñero.

Minutos después, alrededor de la 01.00, otra colisión se produjo en Olazábal 4700, entre Pacheco y Fernández Blanco. Una mujer de 25 años resultó herida tras un choque entre su moto y un vehículo particular, lo que motivó su traslado al Hospital Tornú con diagnóstico de politraumatismos.

En ambos episodios, la labor de los equipos de emergencia incluyó la asistencia inmediata, el despeje de las zonas afectadas y la coordinación con fuerzas policiales para restablecer la circulación. Según el SAME, no se reportaron heridos adicionales.

Las tres colisiones quedaron bajo investigación para establecer responsabilidades y esclarecer las condiciones en las que ocurrieron, mientras las personas lesionadas continúan bajo seguimiento médico.

Las imágenes del impacto en Almagro

En las últimas horas se difundió el registro de una cámara de seguridad que captó el instante del choque en Almagro. Las imágenes, a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, muestran cómo el colectivo de la Línea 2, que transitaba por la calle Quito, impactó de frente contra la camioneta, la cual volcó y terminó sobre la vereda.

Según lo confirmado oficialmente, el SAME trasladó al conductor del utilitario y a un pasajero del colectivo, ambos con politraumatismos, a los hospitales Durand y Ramos Mejía.

El video evidencia además que los pasajeros del transporte público lograron descender sin asistencia externa pese al violento impacto.