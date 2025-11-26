El fin de los deliverys: un nuevo invento podría cambiar por completo la forma de pedir comida + Seguir en









El debate sobre si los robots de reparto impulsan comodidad o aceleran un modelo que deja atrás a miles de trabajadores.

Un desarrollo que mueve millones redefine el reparto de comida. Pexels

La tecnología avanza a una velocidad que mueve millones y plantea preguntas sobre cuánto espacio queda para los trabajadores en un futuro dominado por automatizaciones. En ese escenario aparece un sistema que redefine el reparto y enciende debates sobre reemplazos laborales.

El impacto de estos cambios agita discusiones sobre eficiencia, seguridad y convivencia entre humanos y máquinas. Cada prueba abre una puerta hacia modelos que transforman hábitos cotidianos, como algo tan simple y cercano como pedir comida.

1003744022803_260054832_1024x576 Un sistema que mueve millones irrumpe en el reparto y plantea si la velocidad y la eficiencia valen el riesgo de desplazar a quienes dependen de este trabajo. Foto: Starship Ayuda o competencia de millones: el cambio que realizan en Europa En Europa comienza una transformación marcada por el ingreso de robots autónomos en el reparto de alimentos. Estos dispositivos avanzan por las aceras con sensores, cámaras y sistemas de navegación que permiten desplazamientos seguros sin intervención humana.

El programa, liderado por empresas como Uber y la firma tecnológica Starship, busca mejorar tiempos de entrega y reducir costos. Sus robots operan con inteligencia artificial capaz de aprender de cada recorrido y perfeccionar rutas mediante datos acumulados durante millones de cruces diarios.

El despliegue se concentra en ciudades del Reino Unido, donde las pruebas iniciales muestran cómo los robots completan entregas en menos de media hora y en trayectos cortos. Esta eficiencia genera expectativa, pero también preocupación entre repartidores que ven amenazadas sus fuentes de ingreso.

El avance del modelo híbrido, donde robots y humanos trabajan en paralelo, marca un punto de inflexión. La tecnología se instala como una herramienta poderosa que promete velocidad y reducción de costos, al tiempo que despierta preguntas sobre el futuro laboral y la convivencia con máquinas en tareas cotidianas.

