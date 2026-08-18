Bitcoin rebota y se acerca a los u$s65.000, pese a la incesante tensión en el estrecho de Ormuz

El mercado cripto opera con cautela ante el fin de la tregua entre EEUU e Irán sin acuerdo a la vista. El miércoles, Trump encabezará en la Casa Blanca una reunión con CEOs del sector cripto y de inteligencia artificial.

Bitcoin (BTC) cotiza al alza y pugna por recuperar los u$s65.000, mientras que Ethereum (ETH) registra movimientos más acotados en torno a los u$s1.900. El resto del mercado cripto opera con cautela ante una escalada geopolítica que vuelve a poner al estrecho de Ormuz en el centro de la escena.

" BTC se mantiene alrededor de los u$s64.200 y acumula ganancias en la semana, mientras el mercado bursátil registra una racha de caídas. Esta divergencia es relevante porque muestra que, al menos por ahora, los vendedores no están logrando ejercer una presión proporcional al deterioro del entorno macroeconómico", explicó la Country Manager en Argentina de Bitget , Carolina Gama .

La tregua de 60 días entre EEUU e Irán venció sin que se vislumbre ningún acuerdo o negociación formal en el horizonte. El presidente norteamericano, Donald Trump , descartó extender el alto el fuego y, al mismo tiempo, reveló que se llevan a cabo conversaciones informales con la Guardia Revolucionaria iraní , aunque aclaró que no tiene urgencia por cerrar un entendimiento.

En paralelo, Washington amenazó con bombardear a Omán si el país del Golfo interfiere en el conflicto, Irán anunció una postura más ofensiva y los hutíes retomaron los ataques contra embarcaciones en el estrecho de Bab el-Mandeb.

El impacto más inmediato se sintió en el mercado energético : los precios del petróleo subieron con fuerza esta semana, reavivando los temores a una mayor inflación impulsada por la energía.

Ese escenario es desfavorable para las criptomonedas, que tienden a prosperar en entornos de tasas bajas y liquidez abundante, ya que una inflación resiliente podría forzar a la Reserva Federal (Fed) a mantener —o incluso elevar— las tasas de interés en los próximos meses.

Trump se reúne el miércoles con CEOs cripto

En el plano regulatorio, el miércoles traerá una señal de atención para el sector. Según informó CoinDesk, el presidente Trump participará en una sesión del comité de innovación recientemente creado por su administración, que reunirá a directores ejecutivos de empresas cripto y mercados de predicción, junto a referentes de las finanzas tradicionales y la inteligencia artificial.

Al día siguiente, el encuentro tendrá una sesión de seguimiento en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el principal pendiente regulatorio del sector sigue sin fecha de resolución. La Clarity Act, el proyecto de ley que busca definir el marco normativo para las criptomonedas en Estados Unidos, acumula sucesivos reveses desde principios de año y aún no tiene fecha para ser tratada en el Congreso.