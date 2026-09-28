Wall Street arranca la semana en rojo, mientras el petróleo amaga con volver a superar los u$s100

Las acciones caen junto con los bonos del Tesoro de EEUU, ya que las esperanzas cada vez más débiles de un avance en la negociaciones en Medio Oriente impulsaron al alza los precios del petróleo y reavivaron las preocupaciones de que la inflación global se esté acelerando.

El mercado descuenta una nueva suba de tasas por parte de la Fed.

Wall Street cae en el arranque de esta semana, cortando la tendencia de la semana previa , mientras que el precio del petróleo se disparó debido al estancamiento en las negociaciones entre EEUU e Irán . A solo un par de días de que finalice el mes, el dólar se encaminaba hacia su mejor desempeño mensual desde junio.

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Durante el fin de semana, el presidente de EEUU, Donald Trump , rechazó una propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz , alegando que Teherán estaba desesperado por llegar a un acuerdo. Si bien Trump dijo que las negociaciones continuarían esta semana, Irán no dio señales de que vaya a suavizar sus propuestas .

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 1,18% hasta u$s98,63 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 1,6%, hasta los u$s93,94 el barril.

Los futuros del petróleo se encuentran casi un 50% por encima de los niveles que tenían antes de que comenzara la guerra a finales de febrero, lo que también elevó los precios del diésel a máximos históricos, aumentando el riesgo de que la inflación se incorpore a las decisiones sobre precios y salarios.

Como consecuencia, los mercados estiman ahora que hay un 68% de probabilidades de que la Reserva Federal suba las tasas por segunda reunión consecutiva en octubre.

Este escenario hizo que los rendimientos de los bonos a 30 años del Tesoro de EEUU subieron hasta el 5,517%, cerca de su nivel más alto desde 2004. Los rendimientos de los bonos a 2 años operan en 4,924% tras su mayor aumento mensual desde febrero de 2023.

Claves de la jornada en los mercados bursátiles

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,52%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,93%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,57% a la baja.

Las acciones con mayores subas son Paramount Skydance (+4%), Nvidia (+3%) y Universal Health Services (+1%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Qualcomm (-5%), Boeing(-4%) y ServiceNow (-4%).

En la última semana del mes, los principales índices de Wall Street cierran septiembre con subas generalizadas: el Nasdaq sube 1,9%, el S&P 500 retrocede 0,01%, mientras que el Dow Jones baja 3,7%.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,59%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,51% y el CAC francés acompaña con 0,63%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,42%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,54%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 1,67%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 2,70% y el Nikkei 225 japonés corrigió 0,69%.